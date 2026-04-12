El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este domingo 12 de abril de 2026 a cuatro las provincias bajo alerta roja debido a una vaguada asociada a un sistema frontal. El organismo advierte sobre riesgos de inundaciones, crecidas y deslizamientos, mientras persisten las lluvias en varias regiones del país.
El COE emitió su Informe de Situación N° 02 a las 7:00 de la mañana, detallando el impacto de la vaguada que afecta al territorio dominicano.
El fenómeno, vinculado a un sistema frontal, ha generado lluvias continuas que incrementan la saturación de los suelos, especialmente en zonas vulnerables.
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