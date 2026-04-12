El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó este domingo 12 de abril de 2026 a cuatro las provincias bajo alerta roja debido a una vaguada asociada a un sistema frontal. El organismo advierte sobre riesgos de inundaciones, crecidas y deslizamientos, mientras persisten las lluvias en varias regiones del país.

El COE emitió su Informe de Situación N° 02 a las 7:00 de la mañana, detallando el impacto de la vaguada que afecta al territorio dominicano.

El fenómeno, vinculado a un sistema frontal, ha generado lluvias continuas que incrementan la saturación de los suelos, especialmente en zonas vulnerables.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más