Ver a Maduro caminando esposado en la DEA de Nueva York, y horas antes sentado vendado en el avión que lo llevó allá en calidad de preso con una botellita de agua en la mano, me recordó de golpe mis quince años de corresponsal en Venezuela, algunos simultáneamente con la BBC y la Agencia EFE.

"Esta Venezuela de Chávez es un país ahora mismo, joder, muy generoso también en términos profesionales, chamo. Antes de Chávez, aquí casi que no sabíamos qué escribir, pero ahora tú escribes cualquier huevonada que diga el comandante y te la publican hasta en Mozambique", me confesó en el 2001 el ya para entonces veterano colega Ramón el Vasco, llegado a la EFE de Caracas en tiempos de Carlos Andrés Pérez y experto en combinar expresiones y platos de su natal Bilbao con su adoptivo barrio caraqueño de La Campiña, donde entonces sonaban en ese tiempo los teletipos de EFE.

Yo ya sabía de esa generosidad venezolana desde cuando el delegado de EFE en Brasil de los años 90, el madrileño y madrilista Zoilo Martínez de la Verga, me nombró encargado de la Brasilia a la que Chávez llegaba asiduamente como presidente electo en busca de estrechar lazos con el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso y el futuro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Hablara lo que hablara, y a veces hasta en un osado portuñol, el comandante excarcelado tras su fallida intentona contra Carlos Andrés Pérez, zás que se publicaba ampliamente y no solo en Mozambique.

Además, la agregada de prensa de la embajada de Venezuela en los pagos brasilienses de las postrimerías del siglo XX, Mari Forero, amenazaba amigable y descaradamente con quitarme su firma como aval del alquiler de mi apartamento cerca del Palacio de Itamaraty, y de no presentarme a la cónsul y agregada de Comercio -mi actual esposa- si no entrevistaba por enésima vez a sus gobernantes de visita o a sus embajadores de cabecera.

Previamente, y gracias a que en IPS-Ecuador y EFE-Ecuador tenían sus teletipos casi que a la entrada del Palacio de Carondelet, mi micrófono, asimismo de quince años en la Mitad del Mundo, grabó ahí a Carlos Andrés Pérez, Jaime Lusinchi, Rafael Caldera y a cuanto venezolano llegara a Quito, por lo que desde los años 80 ya conocía y dominaba dichos tales como "naguará" o de sabores totales como el de la "arepa pepiadá'" y de la sabrosa hallaca con la que recibo cada año nuevo, incluido este de 2026.

Mis hijos quiteños -una formada como chef en Caracas- y mi benjamín caraqueño-dominicano que comparto con la venezolana que conocí en Brasilia, también saben al dedillo de tales generosos dichos y sabores, y de la redacción de esas noticias.

Pero bueno, en esta hora del recuerdo y de ver a Maduro deseando buenas noches y buen año en inglés, lo recuerdo de canciller junto a Chávez, todos amantes de vestidos rojo-rojitos -dicho que a la postre se convirtió en muletilla chavista-, como se les ve a todos en este video generoso por la "falta de cojones" que el ahora comandante eterno pronunció contra el expresidente Uribe, junto al "narcoterrorista" y asimismo expresidente:

Estuve por última vez en Caracas hace un par de años, ahora con el micrófono dominicano de Acento, pero ya casi no quedaban conocidos y los pocos que aún no se habían ido casi que me recriminaron haber vuelto. Son padres o abuelos de los que se han ido, porque en la Caracas actual prácticamente ya no quedaban jóvenes.

In situ se los ve en cualquier país. En mi Chile natal, más encima "se los ve mal vistos". ¿Será que con la suerte de Maduro les llegó la hora del regreso masivo a casa, no expulsados por el presidente electo chileno, José Antonio Kast, quien a diario cuenta los días que le quedan para asumir en La Moneda, que son los mismos que amenaza le quedan a los "cónchalevale" para irse por voluntad propia…

