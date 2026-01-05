La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Yolanda Villavicencio, manifestó el rechazo categórico del Estado colombiano frente a las recientes afirmaciones realizadas por el expresidente Donald Trump.

La reacción oficial surge luego de que el líder estadounidense amenazara con una operación militar en territorio colombiano y acusara, sin presentar pruebas, al presidente Gustavo Petro de presuntos vínculos con el narcotráfico.

La Cancillería calificó dichas declaraciones como ofensivas e inadmisibles hacia la dignidad del Presidente de la República y la institucionalidad del país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Villavicencio denunció que estos señalamientos constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos, vulnerando la voluntad soberana del pueblo que eligió legítimamente a su mandatario.

El gobierno colombiano señaló que esta conducta contraviene directamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente en lo referente a la igualdad soberana y la no intervención.

La funcionaria enfatizó que la política exterior de Colombia es autónoma y no está sujeta a presiones externas ni condicionamientos de ningún tipo.

Las autoridades colombianas exigieron el cese inmediato de las estigmatizaciones y descalificaciones que pretenden menoscabar el orden democrático establecido.

Desde el Ministerio se hizo un llamado a tramitar cualquier diferencia a través de las vías diplomáticas y bajo el estricto apego al derecho internacional.

La diplomática reiteró la disposición del país al diálogo constructivo, sin que esto implique concesiones sobre la dignidad de las autoridades nacionales.

Colombia reafirmó que actuará con determinación en la defensa de sus intereses nacionales y su posición como Estado soberano en el escenario global.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más