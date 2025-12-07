Un helicóptero militar de Bulgaria transportó este domingo alimentos, agua potable y equipos de comunicación al buque 'Kairos', un supuesto petrolero de la "flota fantasma" de Rusia, varado desde hace tres días frente a la costa búlgara tras un ataque ucraniano.

Según informaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa de Bulgaria, país miembro de la OTAN, se está preparando un operativo de rescate para evacuar a los diez marineros a bordo en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

El 'Kairos', registrado en China y considerado parte de la “flota fantasma” de Rusia dedicada al tráfico ilegal de petróleo, fue atacado por Ucrania el pasado 28 de noviembre en el estrecho del Bósforo mientras navegaba hacia el puerto ruso de Novorossiysk, en la parte oriental del mar Negro.

El buque, que sufrió daños en el casco y un incendio a bordo, acabó varado en aguas búlgaras cerca de la ciudad costera de Ahtopol, en el extremo occidental del mar Negro.

Según explicó hoy el ministro del Interior búlgaro, Daniel Mitov, a la cadena privada bTV, el buque no representa por ahora ningún peligro.

"Está anclado y se encuentra en condiciones estables. Se han preparado dos remolcadores para llevarlo a un lugar seguro”, señaló el ministro.

Añadió que los diez tripulantes aseguraron esta mañana que se encuentran en buen estado físico y psicológico.

El operativo de remolcado y la evacuación de los marineros no pudieron ser realizados hoy por tercer día consecutivo debido a los fuertes vientos y olas, que alcanzan entre 5 y 6 metros de altura.

Delegaciones de Kiev y Washington se reúnen en Miami

Fotografía tomada y difundida por el Servicio de Prensa de la 65ª Brigada Mecanizada Separada el 6 de diciembre de 2025. Militar ucraniano prueba sistemas robóticos de combate en un campo de entrenamiento de Zaporizhia, en medio de la invasión rusa en Ucrania. (Photo by Andriy ANDRIYENKO / Press service of the 65th Separate Mechanised Brigade / AFP)

Delegados ucranianos y estadounidenses celebran este fin de semana en Miami su tercer día consecutivo de conversaciones sobre el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras las fuerzas rusas continúan con sus ataques masivos.El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que mantuvo una conversación telefónica "muy sustancial y constructiva" con el emisario de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, así como con los negociadores de Kiev que acudieron a Florida, Rustem Umerov y Andrii Gnatov."Ucrania está comprometida a seguir trabajando honestamente con la parte estadounidense para lograr una paz real. Acordamos los próximos pasos y el formato de las conversaciones con Estados Unidos", escribió Zelenski en Telegram. Witkoff y Kushner se reuniron el martes en el Kremlin con el presidente ruso, Vladimir Putin, pero la cita finalizó sin ningún avance concreto para acabar con el conflicto en Ucrania, iniciado con la invasión rusa de febrero de 2022. MIRA TAMBIÉN Kremlin: Hoja de ruta mundial de Trump concuerda "globalmente" con "visión" rusa Panamá ofrece mediar entre EEUU y Venezuela y "acoger" temporalmente "a ciertas personas" "Ambas partes coincidimos en que cualquier avance real hacia un acuerdo depende de que Rusia muestre un compromiso serio con una paz duradera", según un resumen de las conversaciones en Miami publicado en X por Witkoff el viernes. Pero durante la noche del sábado, Moscú lanzó más de 700 drones y misiles contra instalaciones energéticas y ferroviarias de Ucrania, lo que dejó sin calefacción y agua corriente a miles de familias. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que los ataques apuntaron contra "empresas del complejo militar-industrial ucraniano y las instalaciones energéticas que las apoyan", y añadió que se alcanzaron todos los objetivos. "El objetivo de Rusia es infligir sufrimiento a millones de ucranianos", afirmó Zelenski en X. "Precisamente por eso se necesita una presión adicional", agregó. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el sábado en X que se reunirá el lunes en Londres con Zelenski y los primeros ministros de Reino Unido, Keir Starmer, y de Alemania, Friedrich Merz, para revisar las negociaciones en curso. "Debemos seguir presionando a Rusia para obligarla a firmar la paz", afirmo Macron. El plan inicial de Washington contemplaba que Ucrania cediera territorios que Rusia no ha podido ganar en el campo de batalla a cambio de promesas de seguridad que no alcanzan las aspiraciones de Kiev de unirse a la OTAN. Ucrania y sus aliados europeos han criticado el plan original de Trump por ser demasiado indulgente con Rusia. – "Mucho trabajo" – El Kremlin indicó que la reunión entre los emisarios de Trump y Putin de esta semana supuso un avance en las negociaciones, aunque advirtió que queda "mucho trabajo" para solucionar el conflicto. Mijailo Podoliak, un consejero de Zelenski, apuntó en X que aunque "el proceso diplomático se esté llevando a cabo actualmente entre bastidores, (…) las posiciones están claras". MIRA TAMBIÉN Jane Fonda dice que "catastrófica" compra de Warner por Netflix amenaza a toda la industria Venezuela recluta 5,600 soldados más y Diosdado augura una "gran victoria" frente a EEUU "Ucrania quiere el fin de la guerra y está dispuesta a dialogar", señaló, y añadió: "Estados Unidos desea un proceso pragmático y un rápido fin de la guerra, con concesiones de ambas partes". Trump ha tenido una actitud ambivalente hacia Ucrania desde que regresó a la Casa Blanca en enero: primero fue conciliador con Putin y criticó a Zelenski por no estar agradecido por el apoyo estadounidense. Pero también se ha mostrado frustrado porque sus esfuerzos para persuadir a Putin de terminar la guerra no han dado frutos y recientemente impuso sanciones a empresas petroleras rusas. Putin, de visita en India esta semana, dijo que las conversaciones fueron "complejas" pero que quería participar en el plan de Trump "en lugar de obstaculizarlo". Las tropas rusas siguen avanzando lentamente en el frente de batalla ante la inferioridad de tropas y de armamento del ejército ucraniano. (CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIA EFE Y AFP)

