Venezuela recluta 5,600 soldados más y Diosdado augura una 'gran victoria' frente a EEUU

La Fuerza Armada de Venezuela incorporó este sábado a 5 mil 600 soldados a sus filas en medio de las "amenazas" de Estados Unidos, que desplegó en agosto una flotilla militar en el Caribe que incluye al portaviones más grande del mundo.

Como respuesta a las maniobras militares estadounidenses, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha llamado a reforzar el alistamiento militar y a cerrar filas contra el "imperialismo", como suele referirse al gobierno de Estados Unidos.

Oficiales que condujeron la ceremonia de incorporación de los soldados indicaron que los nuevos efectivos son "combatientes revolucionarios, socialistas" y "profundamente chavistas, entrenados bajo el método táctico de resistencia revolucionaria".

Maduro considera a la Fuerza Armada, que le jura lealtad, la "columna vertebral de la estabilidad, la paz, la seguridad y el futuro" de Venezuela.

"Venezuela tiene una Fuerza Armada, junto al pueblo, fusionada, adiestrada, entrenada, moralizada; por ninguna circunstancia permitiremos la invasión de un imperio", dijo el sábado el coronel Gabriel Alejandro Rendón Vílchez.

Ante el despliegue de Estados Unidos en el Caribe se han incrementado las solicitudes para inscribirse en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, dijo el general Javier José Marcano Tábata.

"En estos momentos donde el imperialismo amenaza de manera ilegal, arbitraria, mentirosa, falsaria, arrogante, a nuestra patria, nuestro pueblo, los jóvenes, acuden por miles a integrarse a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", afirmó durante el acto, celebrado en el Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, en Caracas.

Washington acusa a Maduro de encabezar el supuesto Cartel de los Soles. Fuerzas estadounidenses han matado desde principios de septiembre 87 presuntos narcos que navegaban por el Caribe y el Pacífico oriental.

Maduro niega las acusaciones de Washington y afirma que este despliegue militar busca derrocarlo para apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo del país caribeño.

El presidente venezolano ha llamado a militares y policías a mantener un "plan de ofensiva permanente" para responder a la "agresión imperialista".

La Fuerza Armada venezolana está conformada por unos 200.000 efectivos a los que se suman otros 200.000 policías, según datos oficiales. Maduro ha dicho además que cuenta con unos ocho millones de reservistas de la Milicia Nacional Bolivariana.

Trump se limita a reproducir artículo sobre Maduro y Bashar al-Assad en Rusia

El presidente de EEUU, Donald Trump, se limitó este sábado a publicar en Truth Social un artículo de Fox News que indica que su estrategia sobre Venezuela sacará a Rusia de la región y que Vladimir Putin podría llevarse a Maduro a Moscú junto al sirio Bashar al-Assad.

“Podríamos eliminar a Maduro mañana y Putin no podría hacer nada al respecto. Un retiro tranquilo en el extranjero es la mejor opción para Maduro antes de que las opciones se reduzcan aún más. Putin no podrá salvarlo", dice el artículo avalado por Trump.

"En las últimas semanas -añade-, se han visto aviones de carga rusos sobrevolando Venezuela. Nadie sabe con certeza si su objetivo es traer suministros o, quizás en algún momento, transportar por aire a Maduro a un retiro anticipado en Moscú, donde Al-Assad reside actualmente".

Diosdado augura una "gran victoria" frente a EEUU

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Interior, Diosdado Cabello, auguró este sábado una "gran victoria" frente a Estados Unidos, al tiempo que advirtió que "el que se meta con Venezuela debe tener muy claro que no será una cosa de 48 horas, de tres días, no será una cosa de un mes".

"Si no se meten con nosotros, perfecto. Si se meten con nosotros, ahí estamos", señaló Cabello, quien hizo jurar a los presentes su compromiso de "asegurar la defensa" de Venezuela y "derrotar al imperialismo". Durante la juramentación de comandos de comunidad bolivarianos, transmitida desde el estado Monagas (este) por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello explicó que Maduro ordenó hace meses una "resistencia activa prolongada", pero también la "ofensiva permanente" para defender Venezuela. "Una resistencia activa prolongada. ¿Qué significa? El país no se paraliza. Seguimos trabajando, disfrutando, seguimos haciendo lo que hacemos todos los días en este país, pero pendientes de los detalles. (…) No nos podemos dejar arrinconar por nadie", expresó Cabello. Asimismo, afirmó que han sido "cuatro meses intensos de amenazas", en referencia al inicio del despliegue militar en el Caribe por parte de Estados Unidos, país al que acusó de ejercer "terrorismo psicológico" contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contra los venezolanos. "Todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos", subrayó el también ministro de Interior. MIRA TAMBIÉN EEUU redefine su estrategia de seguridad a escala mundial con foco en América El Supremo de EE.UU. decidirá sobre legalidad de orden de Trump para limitar ciudadanía El viernes, Maduro reiteró que la "amenaza y agresión imperialista" ha sido desproporcionada, innecesaria e ilegal, "a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional". Además, pidió a los cuerpos policiales estudiar, tanto en la teoría como en la práctica, todo lo relacionado con la "resistencia popular prolongada" y también "todas las formas de lucha armada popular, militar, policial". El gobernante venezolano sostuvo que en cada institución policial del país debe haber "un plan de ofensiva permanente". General Padrino: listos para dar una "respuesta contundente" El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López (der.), observa un misil tierra-aire portátil (MANPAD) 9K338 "Igla-S" (SA-18) de fabricación rusa adquirido por Caracas. (Photo by JUAN BARRETO / AFP) El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino López, afirmó a su vez que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está cada día "más que preparada" para dar una "respuesta contundente" a aquel que se "atreva a agredir" al país, que se mantiene alerta por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, visto por Caracas como un intento de propiciar un cambio de régimen. "Una Fuerza Armada, hoy más que nunca, cohesionada, unida al pueblo, como nunca antes en la historia de Venezuela. Una Fuerza Armada cada día más profesional, más popular y más preparada para dar una respuesta contundente a aquel que se atreva a agredir la integridad de la patria", manifestó Padrino, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).El titular de Defensa manifestó que, "bajo el liderazgo" de Maduro, Venezuela se va a defender "cuando sea necesario" para "mantener íntegra" la patria. (CON INFORMACIONES DE EFE Y AFP)

