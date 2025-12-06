La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, confirmó que estará en Oslo la semana que viene para recibir su Premio Nobel de la Paz, anunció este sábado el director del Instituto Nobel.

"Estuve en contacto con la señora Machado esta noche y me confirmó que estará en Oslo para la ceremonia", afirmó Kristian Berg Harpviken.

"Dada la situación de seguridad, no podemos dar más detalles sobre la fecha y la forma en que vendrá", añadió.

La posibilidad de que la opositora de 58 años participara en la ceremonia de entrega del Nobel el 10 de diciembre era objeto de grandes interrogantes.

En noviembre, el fiscal general de Venezuela declaró a la AFP que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba el país para recibir su premio.

La opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, recibió el Nobel el 10 de octubre por su lucha en favor de una transición democrática en Venezuela.

A Machado se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el presidente saliente, Nicolás Maduro, fue declarado vencedor fraudulentamente según la oposición, que a diferencia del gobernante mostró actas de votación que apuntaban a Edmundo González Urrutia como el verdadero vencedor en las urnas.

Estados Unidos y gran parte de la comunidad internacional no reconocieron e resultado favorable a Maduro.

Presidentes que la acompañarán en Oslo

El Gobierno de Paraguay anunció esta semana que el presidente Santiago Peña viajará a Noruega para acompañar a Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, igual que harán los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y el argentino, Javier Milei.

También está previsto que asista el "presidente electo" venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el Comité Nobel noruego el pasado 10 de octubre.

El Comité Nobel noruego declaró el pasado 14 de noviembre que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público NRK, que se trata de "un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha manifestado que quiere quitársela de en medio", por lo que dijo esperar que se garantice la seguridad de la opositora y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país.

Machado declaró el pasado mes de octubre al diario noruego 'Dagens Næringsliv' que para poder viajar a este país nórdico, Venezuela debía ser "libre" y dijo que mientras Nicolás Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad.

"No puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida", afirmó.

(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS AFP Y EFE)

