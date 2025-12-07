Rusia acogió favorablemente este domingo la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, basada en el enfoque nacionalista de la presidencia de Donald Trump, y dijo que es "globalmente conforme" a la visión de Moscú.

"Los ajustes que observamos, diría yo, son globalmente conformes a nuestra visión", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista con la televisión pública Rossia, en referencia al documento publicado el viernes.

Peskov dijo esperar que la nueva estrategia estadounidense "pueda constituir una modesta garantía para [la] capacidad [de Rusia] de continuar de forma constructiva [su] trabajo conjunto para encontrar una solución pacífica en Ucrania".

La administración Trump publicó un documento que redefine su "estrategia de seguridad nacional" de acuerdo con la posición del presidente estadounidense, que consiste en priorizar los intereses de su país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El documento anticipa la "desaparición de la civilización europea" y aboga por la lucha contra las "migraciones masivas" y la restauración del "predominio estadounidense en América Latina".

También promete que no se ampliará la OTAN, en contra de las esperanzas del gobierno ucraniano, confrontado a la invasión rusa.

Washington reajustará su "presencia militar global para hacer frente a amenazas urgentes en nuestro hemisferio, y alejarnos de escenarios cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en las últimas décadas o años", reza el texto.