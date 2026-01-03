El presidente Donald Trump aseguró que la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, está dispuesta a cooperar con EEUU, y que la líder de la oposición y Nobel de la Paz, María Corina Machado, "no tiene el apoyo o el respeto" necesario para gobernar Venezuela.

La vicepresidenta Rodríguez se encuentra en su país, informó este sábado el canal multiestatal Telesur, luego de que circularan versiones en medios y redes sociales sobre la presunta salida de la funcionaria chavista al exterior en medio del ataque de EEUU, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Telesur confirma que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en el país", publicó Telesur en su cuenta en X.

Rodríguez es la siguiente en la línea de sucesión presidencial, según los artículos 233 y 234 de la Constitución de Venezuela, que establecen las causales para la declaratoria de "falta absoluta" o "ausencia temporal" del presidente y los mecanismos previstos para elegir un eventual sucesor.

La declaratoria debe hacerla la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), señala la Constitución.

El diario The New York Times ya había informado que Rodríguez se encuentra en resguardo dentro de Venezuela.

La también ministra de Petróleo se comunicó en la madrugada de este sábado con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) para denunciar que desconocían el paradero de Maduro y exigir su fe de vida.

Fuentes no confirmadas habían informado sobre un viaje de la vicepresidenta a países aliados como Rusia o Cuba.

Trump, tras subrayar que su Administración "va a gobernar" Venezuela y que los líderes de un proceso de transición serán quienes integran su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que este ya ha hablado con la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

"Por un período de tiempo las personas que están detrás de mí gobernarán Venezuela", indicó en alusión a Rubio, al secretario de Guerra, Pete Hegseth; al secretario del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y el director de la CIA, John Ratcliffe.

Matizó que ellos trabajarán junto al pueblo venezolano para facilitar la transición y quedarse a cargo hasta asegurarse de que el chavismo no volverá a gobernar, aunque a renglón seguido dijo que Delcy Rodríguez es la vicepresidenta "y supongo que es ahora la presidenta".

"Marco Rubio está trabajando directamente (con Delcy Rodríguez). Acaba de tener una conversación con ella y ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo", añadió Trump.

(Con informaciones de EFE y AFP)

