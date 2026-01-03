María Corina Machado: 'Llegó la hora de la libertad'

La líder opositora venezolana María Corina Machado difundió este sábado un mensaje dirigido a los venezolanos en el que afirmó que “llegó la hora de la libertad” y aseguró que Nicolás Maduro enfrentará la justicia internacional por presuntos crímenes cometidos durante su mandato, y que Edmundo González "debe asumir de inmediato su mandato constitucional" como jefe de Estado.

En el texto, fechado el 3 de enero de 2026, Machado sostiene que, ante la negativa de Maduro a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos actuó para hacer “valer la ley”, en alusión al ataque militar ordenado por Donald Trump que incluyó la detención del gobernante y de su esposa.

Casi al unísono, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que tendría que "analizar" si respalda a la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado como líder de una transición en Venezuela tras la captura de Maduro.

Preguntado en una entrevista con la cadena Fox News sobre si apoyaría a Machado para que asuma el poder en Venezuela después de que fuerzas especiales estadounidenses sacaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Caracas, Trump respondió: "Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo".

"(En Venezuela) tienen a una vicepresidenta, como saben. Es decir, no sé qué tipo de elecciones fueron esas, pero, saben, las elecciones de Maduro fueron una vergüenza", insistió el republicano, que acusa al venezolano de liderar una red de narcotráfico.

Trump insistió en que Maduro – a quien EE.UU. no reconoce como presidente legítimo de Venezuela- tuvo unas "elecciones amañadas" en 2024, por lo que la "gente no siente ningún aprecio por él".

"Tenía muy poca lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura, y la gente no puede creer la suerte que tuvo", agregó el presidente estadounidense.

Machado, vista como la figura clave de la oposición venezolana, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su lucha por la democracia en su país. Tras conocerse la noticia, la activista y política dedicó el galardón a Trump, quien le ha agradecido en varias ocasiones por el gesto.

Al verse imposibilitada para presentarse como candidata por la coalición opositora, Machado dio su apoyo al exdiplomático Edmundo González, al que su plataforma y varios gobiernos internacionales reconocen como verdadero ganador de los comicios en los que Maduro se adjudicó la victoria.

Al reproducir el texto de Machado, Edmundo González expresó: "Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación".

