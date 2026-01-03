China "condena firmemente" el ataque de EEUU en Venezuela y pidió a sus ciudadanos en Venezuela que eviten salir a la calle "salvo absoluta necesidad", informó un medio estatal, después de que fuerzas de Estados Unidos atacaran el país y capturaran al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

China pidió a Washington que respete el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en una reacción oficial difundida por el Ministerio de Exteriores chino.

El Ministerio de Exteriores instó además a evitar los viajes al país y recomienda a quienes están allí "monitorear de cerca la situación de seguridad local, reforzar las medidas de seguridad y la preparación para emergencias y evitar salir salvo absoluta necesidad", señaló la televisión estatal CCTV.

El último acto público como mandatario venezolano lo protagonizó Maduro el viernes y fue precisamente con el enviado especial de China para América latina, Qiu Xiaoqi, y una delegación de ese país, entre ellos el embajador de China en Venezuela, Lan Hu, y Wang Hao, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

CARACAS (VENEZUELA), 02/01/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores que muestra a Maduro (d), saludando al enviado especial de china, Qiu Xiaoqi, durante una reunión este viernes, en Caracas (Venezuela). EFE/ Palacio de Miraflores

Maduro recibió al funcionario en el palacio presidencial de Miraflores, junto a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el canciller Yván Gil, según transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por parte de la delegación china, también estaba el embajador del gigante asiático en Venezuela, Lan Hu.

Según VTV, el encuentro tiene como objetivo revisar los lazos de cooperación entre ambas naciones, que mantienen "más de 600 acuerdos".

Previamente a su condena de hoy, el Gobierno de China ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al despliegue aeronaval de Estados Unidos desde agosto en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, y lo ha acusado de "violar el derecho internacional".

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más