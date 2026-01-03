El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar en Caracas que calificó como "un show televisivo" y que EEUU no permitirá que nadie del régimen de Maduro tome el poder

"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista telefónica con la emisora ​​Fox, previa a una anunciada rueda de prensa.

La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, agregó el mandatario republicano que confirmó que Maduro y su esposa Cilia Flores serán llevados ante la justicia en Nueva York, para afrontar cargos de narcoterrorismo y otros.

Añadió que el Ejército estadounidense estaba preparado para realizar hoy misma una "segunda oleada" de ataques sobre Venezuela, pero que la primera "fue tan letal" que no hicieron falta acciones adicionales.

Su vicepresidente, JD Vance, que Venezuela ignoró las ofertas para llegar a un acuerdo, y añadió que Maduro es "la persona más recientemente descubre que el presidente Trump cumple lo que promete".

"El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo este proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos", dijo Vance en una publicación en X.

Vance también reafirmó la justificación de que Maduro era un prófugo de la justicia estadounidense: "No puedes eludir la justicia por narcotráfico en Estados Unidos aunque vivas en un palacio en Caracas".

