El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este sábado una foto del depuesto líder venezolano, Nicolás Maduro, esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, tras su captura y extracción de Venezuela.La foto, colgada por Trump en su red Truth Social, está acompañada por una descripción: "Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", en alusión al buque militar estadounidense al que fue trasladado.Maduro aparece sosteniendo una botella de agua, vestido con un chándal de color gris.
AFP__20260103__89J43NY__v2__MidRes__UsVenezuelaConflictMaduro-728x486
Esta imagen, publicada en la cuenta Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump el 3 de enero de 2026, muestra a quien, según él, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima, después de que el ejército estadounidense lo capturara el 3 de enero de 2026. El presidente Donald Trump declaró el sábado que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder venezolano, Nicolás Maduro, tras lanzar un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país", declaró Trump en Truth Social. (Foto de HANDOUT / Cuenta TRUTH Social del presidente estadounidense Donald Trump / AFP)

En rueda de prensa, Trump dijo que EEUU dejó a Caracas a oscuras antes del ataque para capturar a Maduro y que ahora su país "gobernará" a Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica", y que así las petroleras de EEUU volverán al país sudamericano y caribeño.

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo.

En previsión de alguna fuerza militar leal a Maduro, advirtió que EEUU está "listo para lanzar un segundo y mayor ataque si es necesario".

Trump aseguró que la operación para apresar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, se produjo en "una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas".

Estados Unidos, remarcó, quiere "la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país".

En una intervención desde Mar-a-Lago junto con el secretario de Estado, de Guerra y el director de la CIA, Trump añadió que tras la captura de Maduro y su esposa "no podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga el bien del pueblo venezolano en mente tome el control de Venezuela".

"Hemos tenido décadas de eso y no vamos a dejar que vuelva a pasar", indicó Trump, quien aseguró que Washington ahora controla el país y "estamos allí ahora" y "vamos a seguir hasta que una transición apropiada tenga lugar. Nos quedaremos hasta el momento que haya una transición aprobada y vamos a manejar el país esencialmente", reiteró.

"El dominio de EEUU en América Latina no será cuestionado nunca más", sostuvo al ratificar que ninguna figura chavista volverá al palacio presidencial de Miraflores de Venezuela.

Maduro y Flores fueron detenidos en una operación relámpago nocturna de las fuerzas especiales y ahora el mandatario venezolano está bajo custodia en el buque de ataque anfibio USS Iwo Jima y será trasladado a Nueva York para hacer frente a una imputación por narcoterrorismo.

Trump no precisó el nombre de esa "fortaleza" en la capital venezolana ni si se trataba del Palacio de Miraflores, donde se encuentra el despacho presidencial.

Destacó que la acción miltar ha sido "una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos".

MIRA TAMBIÉN

Aseguró que "todas las capacidades militares venezolanas quedaron neutralizadas" con los ataques desde helicópteros sobre Caracas y zonas vecinas, aunque precisó que más de 150 aviones participaron en la operación.

"Estaba oscuro, las luces de Caracas estaban en gran parte apagadas gracias a una técnica especializada que conocemos", explicó el mandatario en la rueda de prensa.

"Estaba oscuro y era peligroso", insistió Trump y aludió a la valentía de las efectivos militares que realizaron la operación y volvió a afirmar que "ningún militar estadounidense resultó muerto" ni "perdieron ni una sola pieza de equipo" de guerra.

En una entrevista anterior concedida con la cadena Fox News, Trump dijo que un helicóptero estadounidense  fue alcanzado durante los ataques y que un par de militares resultaron heridos, pero que la aeronave logró retornar a su base con éxito.

Operación Resolución Absoluta

El jefe del Estado Mayor de EEUU, Dan Caine, dijo en la misma rueda de prensa que la misión para capturar a Maduro se bautizó como operación Resolución Absoluta y que fue "la culminación de meses de planificación y ensayos".

"La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa: involucró el despegue de más de 150 aeronaves en todo el hemisferio occidental", dijo Caine.

EN ESTA NOTA

ataque militar narcoterrorismo

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más