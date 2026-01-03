En rueda de prensa, Trump dijo que EEUU dejó a Caracas a oscuras antes del ataque para capturar a Maduro y que ahora su país "gobernará" a Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica", y que así las petroleras de EEUU volverán al país sudamericano y caribeño. "Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo. En previsión de alguna fuerza militar leal a Maduro, advirtió que EEUU está "listo para lanzar un segundo y mayor ataque si es necesario".

Trump aseguró que la operación para apresar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, se produjo en "una fortaleza militar fortificada en el corazón de Caracas".

Estados Unidos, remarcó, quiere "la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país".

En una intervención desde Mar-a-Lago junto con el secretario de Estado, de Guerra y el director de la CIA, Trump añadió que tras la captura de Maduro y su esposa "no podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga el bien del pueblo venezolano en mente tome el control de Venezuela".

"Hemos tenido décadas de eso y no vamos a dejar que vuelva a pasar", indicó Trump, quien aseguró que Washington ahora controla el país y "estamos allí ahora" y "vamos a seguir hasta que una transición apropiada tenga lugar. Nos quedaremos hasta el momento que haya una transición aprobada y vamos a manejar el país esencialmente", reiteró.

"El dominio de EEUU en América Latina no será cuestionado nunca más", sostuvo al ratificar que ninguna figura chavista volverá al palacio presidencial de Miraflores de Venezuela.

Maduro y Flores fueron detenidos en una operación relámpago nocturna de las fuerzas especiales y ahora el mandatario venezolano está bajo custodia en el buque de ataque anfibio USS Iwo Jima y será trasladado a Nueva York para hacer frente a una imputación por narcoterrorismo.

Trump no precisó el nombre de esa "fortaleza" en la capital venezolana ni si se trataba del Palacio de Miraflores, donde se encuentra el despacho presidencial.

Destacó que la acción miltar ha sido "una de las demostraciones más impresionantes, efectivas y poderosas del poderío y la competencia militar estadounidense en la historia de Estados Unidos".

Aseguró que "todas las capacidades militares venezolanas quedaron neutralizadas" con los ataques desde helicópteros sobre Caracas y zonas vecinas, aunque precisó que más de 150 aviones participaron en la operación.

"Estaba oscuro, las luces de Caracas estaban en gran parte apagadas gracias a una técnica especializada que conocemos", explicó el mandatario en la rueda de prensa.

"Estaba oscuro y era peligroso", insistió Trump y aludió a la valentía de las efectivos militares que realizaron la operación y volvió a afirmar que "ningún militar estadounidense resultó muerto" ni "perdieron ni una sola pieza de equipo" de guerra.

En una entrevista anterior concedida con la cadena Fox News, Trump dijo que un helicóptero estadounidense fue alcanzado durante los ataques y que un par de militares resultaron heridos, pero que la aeronave logró retornar a su base con éxito.

Operación Resolución Absoluta

El jefe del Estado Mayor de EEUU, Dan Caine, dijo en la misma rueda de prensa que la misión para capturar a Maduro se bautizó como operación Resolución Absoluta y que fue "la culminación de meses de planificación y ensayos".

"La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa: involucró el despegue de más de 150 aeronaves en todo el hemisferio occidental", dijo Caine.