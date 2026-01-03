El Movimiento Venezolano en República Dominicana (Moverd) y la Mancomunidad Dominico-Venezolana anunciaron la realización de una rueda de prensa este sábado a las 3:00 de la tarde en la avenida Venezuela, esquina calle Club Rotario, en la que abordarán la situación política de Venezuela y su visión sobre el futuro del país.

La información fue ofrecida por ambas organizaciones, presididas por el licenciado José Alberto Pérez, quienes indicaron que el encuentro contará con la participación de organizaciones sociales dominicanas y representantes de iglesias evangélicas y católicas.

Los convocantes señalaron que se reafirmará el compromiso con la democracia, la paz y la unidad nacional en Venezuela, en el marco del actual contexto político del país suramericano.

Las entidades informaron que en el acto se hará referencia al presidente electo Edmundo González Urrutia y a la dirigente María Corina Machado, a quienes identifican como figuras clave dentro del proceso político venezolano.

Asimismo, Moverd y la Mancomunidad Dominico-Venezolana extendieron una convocatoria a la comunidad venezolana y dominicana a participar en una jornada de oración, como parte de sus acciones de apoyo a Venezuela.

Las organizaciones manifestaron que continuarán promoviendo iniciativas orientadas a la reconstrucción institucional, el respeto a la democracia y la convivencia pacífica en el país.

