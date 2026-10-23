Un grupo de 47 obispos católicos de Brasil llamó a los ciudadanos a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre y advirtió que una de las candidaturas en disputa representa, a su juicio, una amenaza para la democracia, la soberanía nacional y varios principios de la doctrina social de la Iglesia.

En una carta publicada el 22 de octubre de 2026, tres días antes de la segunda vuelta presidencial, en la que compiten el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, los religiosos sostienen que el escenario electoral exige una posición activa de los católicos y consideran que el voto debe tomar en cuenta las propuestas de los candidatos sobre los derechos de los trabajadores, la pobreza, el acceso a las armas y la protección del medioambiente.

«Que guste o no el actual Gobierno no puede ser razón para entregar el país en manos de quien manifiesta tal contradicción con las enseñanzas de nuestra Iglesia», expresan los obispos en el documento, en el que respaldan de manera indirecta a la candidatura que, según su evaluación, ha mostrado mayor respeto por el orden democrático y atención a los sectores vulnerables.

Aunque el documento no menciona por sus nombres a los candidatos, sus referencias a las posiciones sobre el trabajo, el acceso a las armas, la política ambiental y la relación con Estados Unidos apuntan a la candidatura de Flávio Bolsonaro.

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La carta se presenta como una orientación dirigida a los fieles, pero también contiene críticas políticas concretas a uno de los aspirantes a la Presidencia y a las posiciones de su partido.

Los argumentos de los obispos

Los firmantes fundamentan su llamado en documentos y principios de la Iglesia católica, entre ellos la doctrina social, la encíclica Laudato si’ y la exhortación apostólica Dilexi Te.

Uno de los puntos señalados es la política laboral. Los obispos cuestionan a la candidatura que, según la carta, se ha opuesto a eliminar el esquema de seis días de trabajo por uno de descanso, conocido como 6×1, y que habría propuesto pagar los salarios por hora trabajada. Para los religiosos, esas posiciones contradicen el principio de dignidad del trabajador.

En materia económica y social, también critican la trayectoria del partido al que pertenece ese candidato por su oposición a programas de lucha contra la pobreza. Aunque reconocen que el aspirante ha afirmado que mantendrá algunos programas sociales, consideran que esa postura no elimina las contradicciones que identifican con la opción preferencial de la Iglesia por los pobres.

La carta también cuestiona las propuestas que, según sus autores, facilitarían el acceso a las armas. Los obispos citan el rechazo de la doctrina social católica al aumento del armamento y lo relacionan con la necesidad de preservar la estabilidad y la paz.

Soberanía, medioambiente y democracia

Otro de los señalamientos se refiere a la soberanía brasileña. Los religiosos acusan a uno de los candidatos de promover una mayor subordinación de Brasil a Estados Unidos, respaldar la intervención extranjera en las elecciones y favorecer la explotación de tierras raras por parte de ese país.

En el ámbito ambiental, sostienen que el aspirante no reconoce adecuadamente la crisis climática y que pretende mantener políticas que consideran perjudiciales para la protección de los ecosistemas. Como referencia, mencionan la Ley 15.190 de 2025, a la que califican de «Ley de Devastación».

Los firmantes también expresan preocupación por las declaraciones del candidato sobre la tortura y por sus posiciones frente al orden constitucional. En ese sentido, sostienen que sus planteamientos podrían favorecer una concentración del poder y entrar en conflicto con los principios democráticos defendidos por la Iglesia.

Estas afirmaciones corresponden a la valoración política expuesta por los obispos en la carta y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre las conductas o intenciones atribuidas al candidato.

Un llamado explícito a participar en las urnas

Los obispos reconocen que la candidatura que consideran más compatible con los principios de la Iglesia no está libre de críticas. Sin embargo, argumentan que el descontento con el Gobierno actual no debe llevar a los electores a respaldar una opción que, desde su perspectiva, contradice de forma profunda las enseñanzas católicas.

«Ante estos y otros muchos elementos, no podemos permanecer neutrales», afirman, al comparar la situación con episodios históricos en los que, según el documento, el silencio frente a amenazas autoritarias dejó consecuencias para las generaciones posteriores.

La carta concluye con un llamado a ejercer el derecho al voto el 25 de octubre en defensa de la democracia, los valores humanitarios, las personas pobres y las enseñanzas de la Iglesia.

El pronunciamiento se suma al debate electoral desde una posición religiosa que no se limita a recomendar la participación, sino que expone razones específicas para rechazar una de las candidaturas en la segunda vuelta presidencial.

Obispos firmantes

Mons. Adolfo Zon Pereira, SX, Obispo de la Diócesis de Alto Solimões (AM)

Mons. Adriano Ciocca Vasino, Obispo Emérito de la Prelatura de São Félix do Araguaia (MT)

Mons. Benedito Araújo, Diócesis de Campo Maior (PI)

Mons. Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, Obispo de la Prelatura de Itacoatiara (AM)

Mons. Edson Damian, Obispo Emérito de São Gabriel da Cachoeira (AM)

Mons. Egidio Bisol, Obispo Emérito de la Diócesis de Afogados da Ingazeira (PE)

Mons. Evaldo Carvalho dos Santos, Obispo de la Diócesis de Viana (MA)

Mons. Eugênio Rixen, Obispo Emérito de Goiás

Mons. Evaristo Pascoal Spengler, Obispo de la Diócesis de Roraima

Mons. Flavio Giovenale, Obispo de la Diócesis de Cruzeiro do Sul (AC)

Mons. Francisco Cota de Oliveira, Obispo de la Diócesis de Sete Lagoas (MG)

Mons. Pedro Cesário Palma, OFMCap, Obispo de Jardim (MS)

Mons. Samuel Ferreira de Lima, OFM, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Manaus (AM)

Mons. Geraldo dos Reis Maia, Obispo de la Diócesis de Araçuaí (MG)

Mons. Giovane Pereira de Melo, Obispo de Araguaína (TO)

Mons. Giuseppe Luigi Spiga, Obispo de la Diócesis de Grajaú (MA)

Mons. Itacir Brassiani, Obispo de la Diócesis de Santa Cruz do Sul (RS)

Mons. João Batista de Oliveira, Obispo de la Diócesis de Corumbá (MS)

Mons. João Muniz Alves, OFM, Obispo de la Diócesis de Xingu-Altamira (PA)

Mons. Joaquim Hudson de Souza Ribeiro, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Manaus (AM)

Mons. Joel Maria dos Santos, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Belo Horizonte (MG)

Mons. José Albuquerque de Araújo, Diócesis de Parintins (AM)

Mons. José Ionilton Lisboa de Oliveira, SDV, Obispo Presidente de la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra)

Mons. Jose Luiz Ferreira Salles, Obispo de la Diócesis de Pesqueira, PE

Mons. José Mario Stroeher, obispo de Rio Grande, RS

Mons. José Reginaldo Andrietta, obispo de la diócesis de Jales, SP

Mons. Lauro Sérgio Versiani Barbosa, obispo de la diócesis de Colatina, ES

Mons. Lucio Nicoletto, obispo de la prelatura de São Félix do Araguaia, MT

Mons. Luiz Antonio Lopes Ricci, obispo de la diócesis de Itapetininga, SP

Mons. Luiz Fernando Lisboa, obispo de la diócesis de Cachoeiro do Itapemirim, ES

Mons. Luiz Gonzaga Fechio, obispo de la diócesis de Amparo, SP

Mons. Manoel João Francisco, obispo emérito de la diócesis de Cornélio Procópio, PR

Mons. Mauro Montagnoli, obispo emérito de Ilhéus, BA

Mons. Nereudo Freire Henrique, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Olinda y Recife, PE

Mons. Norberto Foerster, obispo de la diócesis de Ji-Paraná, RO

Mons. Otair Nicoletti, obispo de la diócesis de Coxim, MS

Mons. Paolo Andreolli, obispo de la diócesis de Ponta de Pedras, PA

Mons. Paulo Mendes Peixoto, arzobispo de la arquidiócesis de Uberaba, MG

Mons. Pedro José Conti, obispo emérito de Macapá, AP

Mons. Raimundo Possidonio Carrera da Mata, obispo de la diócesis de Bragança do Pará

Mons. Roque Paloschi, arzobispo de la arquidiócesis de Porto Velho, RO

Mons. Sebastião Lima Duarte, obispo de la diócesis de Caxias do Maranhão

Mons. Silvio Guterres Dutra, obispo de la diócesis de Vacaria, RS

Mons. Vanthuy Neto, obispo de la diócesis de São Gabriel da Cachoeira, AM

Mons. Vicente de Paula Ferreira, obispo de la diócesis de Livramento de Nossa Senhora, BA

Mons. Zanoni Demettino Castro, arzobispo de la arquidiócesis de Feira de Santana, BA

Mons. Zenildo Lima da Silva, obispo auxiliar de Manaus, AM

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