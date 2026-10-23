Cuatro meses después del doble terremoto que sacudió Venezuela y se cobró la vida de 6.509 personas, la crisis ha entrado en una fase "mucho más larga y menos visible", según dijo a EFE este jueves el director de la Fundación Unidos en la Misión, el sacerdote Jesús 'Txuo' Rodríguez Villarroel.

"La emergencia no se mide por los edificios afectados ni por la ayuda distribuida, sino que también se siente en las viviendas que aún no se han recuperado, las escuelas que no funcionan y las personas que siguen afrontando heridas físicas y emocionales", explicó el religioso jesuita, cuya fundación trabaja en el terreno en Venezuela.

Los sismos del pasado 24 de junio dejaron 6.509 fallecidos, pero la cifra podría escalar a más de 30.000 debido a las 29.000 personas que siguen desaparecidas. A este saldo se suman más de 200.000 heridos y al menos 20.000 ciudadanos que han perdido sus casas.

El impacto en la infancia y la educación

El desastre ha afectado a gran parte de la población, pero especialmente a aquellos que vivían en condiciones de vulnerabilidad y a los menores. El siniestro impactó a cerca de 400 escuelas, lo que implica que alrededor de 200.000 niños, niñas y adolescentes han quedado fuera del sistema escolar.

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Rodríguez Villarroel alertó de que, si no se recuperan los centros de forma urgente, "muchos de esos 200.000 puede que no regresen a su escuela". Esto agravaría una brecha educativa que ya mantenía a 1,2 millones de menores sin escolarizar en el país antes de los terremotos.

Para atenuar esta situación, el jesuita destacó el trabajo sobre el terreno de la red educativa Fe y Alegría, que, en alianza con la oenegé española Manos Unidas, está garantizando la "educación en emergencia" en 24 escuelas, ofreciendo una respuesta que integra tanto la enseñanza como la atención psicosocial familiar.

La resiliencia ante la catástrofe

A pesar de la devastación, el sacerdote destacó que la tragedia "sacó lo mejor" del pueblo venezolano.

Rodríguez Villarroel calificó de "impresionante la solidaridad y la capacidad de resiliencia" de los ciudadanos: "Pese a que todos estaban sufriendo los embates del terremoto, mucha gente dejó lo que estaba haciendo para ponerse al servicio" y ayudar al otro.

El sacerdote relató cómo "el venezolano con las manos sacaba piedra a piedra removiendo escombros para rescatar personas".

Además, organizaron la alimentación comunitaria de tal forma que, incluso en la 'zona cero' de La Guaira, uno de los sitios más afectados, "la comunidad internacional se quedó sorprendida porque nunca pasaron hambre ni sed los rescatistas, porque estaba el venezolano al lado dándole una botella de agua u ofreciéndole un sándwich", explicó.

El experto considera que el principal objetivo en este momento es lograr la habilitación de las escuelas dañadas, la recuperación de los medios de vida de las familias y el sostenimiento del apoyo psicológico frente al duelo.

Para ello, hizo un llamado a la comunidad internacional a canalizar su ayuda a través de las organizaciones presentes en el terreno.

Asimismo, lamentó que los medios y "los algoritmos" pierdan el interés cuando se deja de ser noticia y recordó que, frente a ese olvido mediático, "todos necesitamos un gesto y una palabra oportuna".