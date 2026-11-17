Miles de haitianos se manifestaron este martes en las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades del país, como Jérémie, Jacmel y Saint-Marc, para pedir que continúen las operaciones de las tropas salvadoreñas contra las bandas armadas que aterrorizan a la población civil desde hace varios años.

Con banderas de colores azul y rojo, los colores de la bandera haitiana, ramas de árboles y pancartas con fotografías del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, los manifestantes recorrieron las calles en un ambiente festivo al grito de "¡Bukele, Bukele!", acompañados de grupos musicales.

"Pran yo Bukele, pran yo (Llévatelos, Bukele, llévatelos)", cantaban algunos en Puerto Príncipe, en alusión a los miembros de las bandas armadas, mientras otros exaltaban al mandatario como el "liberador" del pueblo haitiano que, con un contingente de más de 2.000 soldados enviados al país caribeño, les devolverá la paz y la tranquilidad.

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Entre la multitud había gente de todas las edades, desde niños hasta adultos de edad avanzada, que se sumaron a la marcha desde sus inicios en la zona llamada Anba Limyè Lalue (Bajo la luz Lalue), donde hicieron una ceremonia vudú antes de comenzar.

La movilización popular fue convocada por jóvenes del movimiento Relèv (Relevo), con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, para expresar su respaldo a la intervención de las fuerzas salvadoreñas que han ayudado a expulsar a las bandas armadas de varios sectores de la capital.

"Salimos a las calles para decir que estamos cansados de esta inseguridad. Si los bandidos destruyen la casa de los pobres, Bukele también tiene que destruir sus residencias. Los bandidos nos asesinan, nos violan, nos secuestran", declaró un manifestante enfadado.

Entre la multitud, un joven exhibía un cartel en español en el que se leía: "¡Gracias, Bukele! El pueblo haitiano te considera un salvador. Sigue luchando contra las bandas criminales porque de lo contrario acabarán matándonos a todos. Sigue adelante. ¡Haití te necesita!".

Un mes de la emboscada

El presidente salvadoreño envió los soldados a Haití el mes pasado, con el pretexto de buscar a cuatro militares de ese país que hacían parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) y que desaparecieron tras ser emboscados por una banda armada el 18 de octubre en la zona de Santo, del distrito de Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe.

Sin embargo la operación se ha ido ampliando con la recuperación de zonas de la capital que estaban bajo dominio de las bandas armadas y ahora los manifestantes quieren más y piden que la tropa salvadoreña empiecen a liberar las carreteras nacionales controladas por las bandas.

En Jacmel, en el sureste del país, donde miles de personas también salieron a las calles, alumnos de colegios con uniforme participaron en la manifestación.

"Prezidan Bukele, moun Jakmèl di w kontinye touye gang yo (Presidente Bukele, la población de Jacmel le pide que siga matando a las bandas)", se podía leer en una pancarta que llevaba un manifestante.

En el recorrido por Puerto Príncipe, un hecho inédito marcó la marcha. Un manifestante se presentó con una supuesta partida de nacimiento y una cédula de identidad nacional haitiana a nombre de Nayib Bukele, como una forma de homenaje.

"Aquí está, nació en Carrefour. Aquí está su partida de nacimiento, aquí está", gritaban eufóricos los manifestantes mientras exhibían el supuesto documento para mostrar su gratitud al presidente salvadoreño.

Los organizadores han convocado otra manifestación de apoyo a los salvadoreños para este miércoles 18 de noviembre, día del aniversario de la batalla de Vertières (1803) contra la fuerza expedicionaria enviada por Napoleón Bonaparte, hecho decisivo para la independencia de Haití, proclamada oficialmente mes y medio después, el 1 de enero de 1804.

Estas manifestaciones se celebran a pesar de una advertencia hecha ayer por la Policía Nacional de Haití (PNH), que dijo estar dispuesta a aplicar la ley contra cualquier persona que use estas movilizaciones para provocar disturbios.

ONU insta a fuerzas en Haití a usar fuerza letal como último recurso

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este martes a las fuerzas de seguridad que operan en Haití que den prioridad a la protección de la población y que ejerzan la fuerza letal únicamente como último recurso.

La violencia de las pandillas y el caos político azotan desde hace años a Haití, el país más empobrecido de América.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, declaró en una rueda de prensa en Ginebra que "la intensificación de las operaciones de seguridad (…) sigue planteando riesgos para los derechos humanos de la población cuando no se llevan a cabo en plena conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos".

ONU ha documentado la muerte de 4.595 personas este año

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha documentado la muerte de 4.595 personas y 2.050 heridos como consecuencia de la violencia armada durante los diez primeros meses de 2026 en Haití.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a todas las fuerzas de seguridad nacionales e internacionales que operan en Haití "a garantizar que sus operaciones respeten plenamente el derecho internacional de los derechos humanos y den prioridad a la protección de la población", indicó Hurtado.

A finales de octubre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió más de 2.000 militares a Haití para rescatar a cuatro aviadores salvadoreños integrantes de una fuerza internacional de lucha contra las pandillas que desaparecieron tras un ataque de una banda cerca de Puerto Príncipe.

El Salvador estuvo durante años asolado por las pandillas hasta que Bukele les declaró la guerra en 2022, en una campaña que ha suscitado denuncias de violaciones de derechos humanos.

El Salvador anunció el lunes que retirará a sus tropas de Haití, golpeado por la violencia de las bandas, una vez que haya rescatado a los militares desaparecidos, aunque el gobierno haitiano ha sugerido que le gustaría que permanecieran en el país.

En el terreno, las fuerzas salvadoreñas han contribuido a destruir la vivienda de un poderoso jefe de banda y a recuperar el estadio nacional de Haití de manos de organizaciones criminales.

(CON INFORMACIONES DE LAS AGEN CIAS EFE Y AFP)

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