a campaña del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó a la Justicia este domingo extender el horario de votación de la segunda vuelta de las presidenciales en al menos cinco estados del país.

El equipo jurídico del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) envió un recurso "urgentísimo" al Tribunal Superior Electoral (TSE) ante "las incidencias" registradas "en el transporte de votantes" en diversos estados del país.

En este sentido, el PT pide prorrogar el horario de votación, que a priori termina a las 17.00 hora local (20.00 GMT), y "detener in fraganti a los responsables" de los incidentes reportados.

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