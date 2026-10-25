El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en una escuela de São Bernardo do Campo, municipio vecino a São Paulo, en la segunda vuelta de las elecciones, en las que compite por un cuarto mandato no consecutivo.

Según informaciones de EFE, el mandatario se enfrenta al senador opositor Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una contienda que definirá quién dirigirá Brasil durante el próximo período presidencial.

Lula aspira a continuar al frente del Gobierno brasileño, mientras que su rival busca llegar por primera vez a la Presidencia. Ambos candidatos participaron en una campaña electoral marcada por las diferencias políticas entre sus sectores.

La jornada de este domingo corresponde a la segunda vuelta de los comicios, celebrada después de que ninguno de los aspirantes obtuviera los votos necesarios para definir la elección en la primera ronda, según el sistema electoral brasileño.

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