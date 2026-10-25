El senador opositor y candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, votó este domingo en un colegio electoral de Río de Janeiro, durante la segunda vuelta presidencial que disputa frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

El candidato acudió a las urnas en Río de Janeiro mientras disputa la Presidencia con Lula da Silva en una jornada electoral que definirá al próximo mandatario brasileño, según informó EFE.

Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, participa en la segunda vuelta de unas elecciones marcadas por la polarización política entre los seguidores de ambos candidatos.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 6 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos, frente al 45,16 % alcanzado por Lula da Silva, una diferencia que dejó la decisión de la Presidencia para esta segunda jornada electoral.

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La votación de este domingo determinará si Lula consigue mantenerse en el poder o si Flávio Bolsonaro llega a la Presidencia de Brasil. Los resultados definirán el rumbo político del país para el próximo período de Gobierno.