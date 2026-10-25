Miles de brasileños acudieron este domingo a ejercer su derecho al voto en Portugal para elegir a su próximo presidente, la mayoría de ellos en Lisboa, el mayor colegio electoral brasileño en el extranjero, donde se espera una votación "mucho mayor" que en la primera vuelta presidencial, marcada por el abstencionismo.

"La expectativa que teníamos, y parece que se está confirmando, es que ahora, en la segunda vuelta, la participación será mucho mayor. Esperamos que acuda a votar alrededor del 50 % del electorado", dijo el embajador, Raimundo Carreria Silva, en declaraciones a los medios, tras achacar el abstencionismo de la primera vuelta a un puente, ya que el lunes posterior era festivo en Portugal.

El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival Flávio Bolsonaro se disputan el principal cargo de Brasil.

Seguidores de ambos candidatos se concentraron en la Ciudad Universitaria de Lisboa, donde se habilitaron varios edificios para los centros de votación, en los que había filas para depositar la papeleta. La capital portuguesa cuenta con 78.833 electores habilitados para votar en estas presidenciales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Una de ellas Daniela, una joven que este domingo votó por Bolsonaro. "He decidido votar por él porque sus propuestas están en línea con lo que yo creo, con los valores que defiendo: la familia, la seguridad, la educación… así que, claro, el 22, Bolsonaro, Brasil va a mejorar", explicó a EFE.

Al contrario, Sabine viajó este fin de semana desde el archipiélago de las Azores a Lisboa específicamente para votar, después de no haberlo hecho en la primera vuelta, convencida de que su candidato, Lula, ganaría.

"No voté en la primera vuelta, pensaba que Lula iba a ganar; y como se produjo ese empate, hoy me he sentido en la obligación de venir aquí para que podamos consolidar nuestra democracia", testimonió.

En la primera vuelta de las presidenciales, el hijo del exmandatario Jair Bolsonaro obtuvo el 47 % de los votos, con 56,1 millones de sufragios, frente al 45,16 % alcanzado por Lula, equivalente a 53,8 millones de votos.

En Lisboa y Oporto, Luiz Inácio Lula da Silva fue el candidato más votado, con 14.948 votos (53,51 %) y 10.356 (52,49 %), respectivamente, mientras que en Faro se impuso Flávio Bolsonaro, con 1.305 sufragios (48,88 %).

El pasado 6 de octubre, primera vuelta de las presidenciales, la abstención en Portugal se situó en el 61,7 %.

Según las últimas encuestas electorales divulgadas la víspera por las firmas Datafolha y Quaest, Flávio Bolsonaro ganaría la segunda vuelta de las elecciones con un 51 % de los votos válidos frente al 49 % de Lula.

No obstante, ambos aspirantes están empate técnico por el margen de error de dos puntos porcentuales de los sondeos.

La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, los cuales se profundizaron en la segunda vuelta y fueron los protagonistas de los únicos dos debates entre los candidatos.