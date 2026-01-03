El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este sábado que la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, así como los bombardeos al país sudamericano por parte del Gobierno de EEUU "cruzan una línea inaceptable".

Son una "afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela", dijo el presidente de Brasil.

"En grave riesgo la estabilidad regional"

La cancillería de México condenó este sábado el ataque de Estados Unidos a Venezuela y advirtió que cualquier "acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional".

"El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas acciones de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela", dijo la cancillería en un comunicado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció más temprano que su ejército había capturado al líder venezolano, Nicolás Maduro, tras "un ataque a gran escala" contra la nación caribeña.

Trump desconoce el poder de Maduro tras su cuestionada elección en 2024 y lo acusa de encabezar una amplia red de narcotráfico.

Desplegó una flota de buques de combate en el Caribe para luchar contra el tráfico de drogas y mató a unas 115 personas en bombardeos contra lanchas supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y Pacífico.

"México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes (…) cualquier acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional", declaró la cancillería mexicana en su comunicado de este sábado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ofreció a mediar para buscar una salida pacífica a las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela y también llamó a la ONU a "evitar cualquier derramamiento de sangre".

"Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz", dijo el gobernante izquierdista desde su habitual rueda de prensa matutina el pasado 17 de diciembre.

