Puerto Rico apoya operación militar contra Venezuela y Rusia exige aclaraciones 'inmediatas' Maduro

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, apoyó a Donald Trump en su operación militar contra Venezuela y la "captura" de Nicolás Maduro, que la Fiscalía venezolana calificó de "secuestro", y aseguró que "reafirma el compromiso de terminar con el narcoterrorismo en América, con la defensa del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos".

"Es un nuevo día para Venezuela. La información confirmada hoy por el presidente Donald J. Trump representa un acontecimiento de gran relevancia", expresó González en un comunicado de prensa difundido por La Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño.

Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico. EFE

A su vez, afirmó que "la acción decisiva de los Estados Unidos, liderada por el Presidente Trump reafirma el compromiso de terminar con el narcoterrorismo en América, con la defensa del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos".

"Reitero mi solidaridad con el pueblo venezolano y mi esperanza de que este proceso abra paso a una transición ordenada, pacífica y democrática que permita a Venezuela reencontrarse con la libertad y la prosperidad", agregó.

González resaltó, además, que "por años he denunciado el socialismo que ha tenido a Venezuela preso".

Igualmente, la gobernadora agradeció a los secretarios de Estado y de Guerra de EE.UU., Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, y "a nuestras fuerzas armadas por capturar al tirano Maduro y que sea llevado a la justicia".

Rusia condena la "agresión militar" de EEUU, pide por Maduro y evitar mayor escalada

Rusia exigió el sábado una aclaración "inmediata" sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y se mostró "extremadamente" alarmada por los informes de que Estados Unidos lo sacó "por la fuerza" del país.

"Estamos extremadamente alarmados por los informes de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país como resultado de la agresión estadounidense de hoy. Exigimos una aclaración inmediata de la situación", señaló el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado. También abogó por el diálogo para evitar una mayor escalada en la región. "En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida (a la situación) a través del diálogo", señala el comunicado oficial.La nota indica que Washington cometió un "acto de agresión militar" contra Venezuela, lo cual es "profundamente preocupante". "Los pretextos utilizados para justificar tales acciones son infundados", afirmaron en Moscú. Según Exteriores ruso, América Latina debe seguir siendo una "zona de paz" y Venezuela debe tener garantizado el derecho a determinar su destino sin injerencias destructivas desde el exterior. Moscú expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y se sumó a los llamamientos a convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU a raíz de la situación. MIRA TAMBIÉN Diosdado Cabello llama a venezolanos a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo" El subsecretario de Estado de EEUU proclama un "nuevo amanecer" para Venezuela Exteriores indicó que la embajada rusa en Caracas opera con normalidad y mantiene contacto permanente con las autoridades del país. Rusia y Venezuela firmaron el año pasado un acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación. Funcionarios rusos señalaron previamente que Moscú actuaría plenamente en el marco de las obligaciones mutuas fijadas con los "amigos venezolanos". A la vez, Rusia negó que Caracas hubiera solicitado ayuda militar a Rusia a raíz de las tensiones con Estados Unidos. (CON INFORMACIONES DE EFE Y AFP)

