El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hizo este sábado un llamado al país a la calma y a no "facilitarle las cosas al enemigo invasor", al tachar de "criminal y terrorista" el ataque ejecutado esta madrugada por Estados Unidos en el país suramericano.

El ministro Cabello iinstó a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta "masacre".

En imágenes transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello, rodeado de militares, pidió confiar "en el liderazgo" y en la "dirigencia del alto mando político, militar" ante la situación que el país está atravesando.

"Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente, que nadie le facilite las cosas", añadió el considerado número dos del chavismo.

Asimismo, cuestionó a las organizaciones mundiales y las llamó a la reflexión.

"Ustedes de las organizaciones mundiales, los organismos mundiales ¿van a hacer pública su complicidad ante el ataque invasor, ante el asesinato de civiles, bombas cayendo en edificios, en lugares habitados por civiles? ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices de esa masacre?", preguntó.

Cabello indicó que Estados Unidos logró "parcialmente" su objetivo porque el pueblo no salió "desbocado".

En un mensaje en la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Varias detonaciones se escucharon durante la madrugada en Caracas y estados vecinos.

Rubio dice que Maduro será juzgado en EEUU y que no habrá más ataques en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este sábado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por Estados Unidos y se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación. "Me ha informado que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para enfrentarse a un juicio por cargos penales en los Estados Unidos y que las acciones militares que vimos esta noche fueron para proteger y defender a aquellos que ejecutaban la orden de arresto", indicó el senador Lee.

