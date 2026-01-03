Un alto diplomático estadounidense dijo el sábado que Venezuela estaba viviendo un "nuevo amanecer" después de que el mandatario norteamericano Donald Trump afirmara que su ejército había capturado al presidente Nicolás Maduro.

"¡Un nuevo amanecer para Venezuela! El tirano se ha ido. Ahora —por fin— enfrentará la justicia por sus crímenes", escribió el subsecretario de Estado Christopher Landau en X.

Previamente, el presidente Donald Trump dijo este sábado que fuerzas estadounidenses capturaron al mandatario venezolano Nicolás Maduro, tras un "ataque a gran escala" contra Caracas y otras partes del país.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país", afirmó Trump en su red Truth Social.

Las primeras explosiones en Caracas se escucharon cerca de las 02H00 (06H00 GMT), constataron periodistas de la AFP en la capital.

Incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, visto a distancia tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. El ejército estadounidense estuvo detrás de una serie de ataques contra Caracas, la capital venezolana, el sábado, según informaron medios estadounidenses. La Casa Blanca y el Pentágono no han comentado sobre las explosiones ni los informes de aeronaves sobrevolando la ciudad. Los medios estadounidenses CBS News y Fox News informaron que funcionarios anónimos de la administración Trump confirmaron la participación de fuerzas estadounidenses. Caracas, Venezuela Foto por AFP

El gobierno de Maduro precisó que esta "gravísima agresión militar" incluyó objetivos en los estados Miranda y La Guaira, vecinos de la capital, así como Aragua, a una hora en auto.

Uno de los objetivos en Caracas fue el fuerte militar Tiuna, el más importante del país. El Ministro de Defensa denunció igualmente que los bombardeos afectaron a las poblaciones civiles, sin hasta ahora ofrecer un saldo de víctimas.

Un blindado se consumía en llamas en la base área La Carlota en Caracas.

Trump anunció una conferencia de prensa sobre Venezuela a las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dijo desconocer al paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama", señaló al canal VTV Rodríguez, la primera en la línea de sucesión del poder.

– "Encima de nuestra casa" –

"¡Viva Venezuela, carajo!", gritaban desde edificios en un sector alojado de Caracas.

Trump desconoce el poder de Maduro -tras su cuestionada elección en 2024- y lo acusa de encabezar una amplia red de narcotráfico.

Desplegó de hecho una flota de buques de combate en el Caribe para luchar contra el tráfico de drogas y mató a unas 115 personas en bombardeos contra supuestas lanchas que transportaban drogas en el Caribe y Pacífico.

Pero Maduro siempre dijo que el objetivo era su derrocamiento y apoderarse de las mayores reservas de petróleo del mundo. Trump llegó a decir que los días del izquierdista en el poder estaban "contados".

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, anunció un "despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos. Sistemas de armas para la defensa integral", según un video publicado en redes.

Las explosiones continuaron en la capital por cerca de una hora, al tiempo que se escuchaba lo que parecía un sobrevuelo de aviones.

Videos a los que tuvo acceso la AFP muestran columnas de humo grises y naranja en la línea costera de La Guaira.

"Sentí que (las explosiones) me levantaron por gravedad de la cama y en el acto pensé 'Dios, llegó el día' y lloré", contó a la AFP María Eugenia Escobar, residente de 58 años de La Guaira.

Algunas personas se asomaron a sus balcones y terrazas para ver lo que pasaba o grabar un video. Otros se escondieron en espacios seguros sin ventanas temerosas de algún estallido de los cristales.

Se reportaron igualmente apagones en algunos sectores de la capital.

"Fue horrible, sentimos los aviones pasar encima de nuestra casa", contó bajo anonimato un residente que vive cerca de Fuerte Tiuna.

La ciudad amaneció en silencio. En sectores se percibía un fuerte olor a pólvora, mientras agentes policiales encapuchados recorrían la ciudad y vigilaban edificios públicos.

– Estado de excepción –

El gobierno dijo en su comunicado que Maduro decretó el "estado de Conmoción Exterior", que le da poderes especiales ante un conflicto militar externo.

"El pueblo y su gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino", indicó el comunicado.

"Bombardean con misiles" a Venezuela, reaccionó el presidente colombiano, Gustavo Petro, que movilizó tropas a la frontera.

"Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato", escribió en X.

Irán y Cuba también condenaron el ataque.

Trump afirmó el lunes que Estados Unidos había destruido una zona de tráfico utilizada por embarcaciones acusadas de participar en el narcotráfico en Venezuela, lo que sería el primer ataque terrestre estadounidense en suelo venezolano.

Países cercanos a Venezuela como Rusia, Irán y Cuba rechazan ataques de EEUU

