Fiscales de EEUU y de Venezuela hablan sobre la suerte de Maduro

Los fiscales de EEUU, Pamela Bondi, y de Venezuela, Tarek William Saab, se pronunciaron sobre la suerte de Nicolás Maduro, detenido este sábado en Caracas por soldados estadounidenses y sacado de su país para ser juzgado en Nueva York (EEUU).
Bondi precisó que Maduro ha sido acusado de "conspiración narcoterrorista, conspiración para importar (a EEUU) cocaína, posesión de ametralladoras" y otros delitos.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció a su vez el que calificó como "secuestro" del presidente Nicolás Maduro y responsabilizó al Gobierno de EE.UU. de lo que pueda pasar con la vida del líder chavista, luego de que el mandatario Donald Trump informara de que el gobernante suramericano y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados "por aire del país", en medio de un ataque estadounidense.

"Salgamos a las calles a pedir no solo la pronta, diría yo, fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, sino que cese ese secuestro en el cual se encuentra", declaró Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El jefe del Ministerio Público responsabilizó "de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia" que pueda ocurrir con Maduro y condenó "de manera enérgica" el que tachó como "vil y cobarde ataque del enemigo imperial", que tuvo lugar en horas de la madrugada en varios puntos del territorio venezolano, entre ellos Caracas.

Asimismo, instó a la población a salir a las calles para pedir la "fe de vida" de Maduro, tal y como ocurrió, dijo, el 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) fue desalojado por unas horas del poder.

Saab también insistió en llamar a las Naciones Unidas a pronunciarse sobre este ataque de Estados Unidos .

"¿Dónde están los organismos de los derechos humanos?", cuestionó.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

