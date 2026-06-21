Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos sufrieron este domingo un abrupto revés después de que la delegación iraní abandonara la sede de las conversaciones en Bürgenstock, Suiza, en respuesta a nuevas amenazas formuladas por el presidente estadounidense Donald Trump.

La salida de los representantes iraníes fue confirmada por la agencia estatal IRNA, que atribuyó la decisión a declaraciones y mensajes difundidos por Trump mientras se desarrollaban las conversaciones, mediadas por Catar y Pakistán.

el medio oficial, las discusiones habían entrado en una fase especialmente delicada tras aproximadamente 80 minutos de intercambios y una pausa motivada por lo que Teherán calificó como un mensaje “insultante” del mandatario estadounidense.

Las amenazas que desencadenaron la ruptura

La tensión escaló cuando Trump advirtió que Estados Unidos reanudaría los bombardeos contra Irán “con mucha fuerza” si Teherán no contenía las acciones de Hezbolá, su principal aliado en el Líbano.

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El presidente estadounidense sostuvo que la organización chií podría desestabilizar el escenario regional y responsabilizó a la República Islámica por cualquier escalada futura.

A las declaraciones sobre Hezbolá se sumaron comentarios realizados por Trump en una entrevista con Fox News, donde advirtió sobre las consecuencias de un eventual cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El mandatario afirmó que, si Irán tomara esa decisión, “ya no tendrían país”, una expresión interpretada en Teherán como una amenaza directa contra la integridad del Estado iraní y contra la propia delegación negociadora.

Teherán responde con firmeza

El presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, minimizó el impacto de las advertencias estadounidenses y aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción militar de Washington.

“Será mejor que cuiden sus declaraciones”, señaló el dirigente iraní, quien sostuvo que su país responderá con hechos y no con discursos.

Sus palabras reflejan el endurecimiento de la posición iraní en medio de un proceso diplomático que hasta ahora mostraba señales de avance.

De los avances al estancamiento

La retirada iraní contrasta con el optimismo expresado horas antes por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien encabeza la delegación de Washington y había informado sobre “grandes avances” en las conversaciones.

Los contactos buscaban concretar la aplicación del memorando de entendimiento firmado días atrás por ambas partes.

Entre los asuntos abordados figuraban mecanismos para reducir las tensiones regionales y avanzar hacia el cese de conflictos vinculados a aliados de Irán en Oriente Medio, incluido el frente libanés.

Un nuevo obstáculo para la estabilidad regional

La interrupción de las negociaciones añade incertidumbre a los esfuerzos diplomáticos destinados a evitar una nueva escalada militar en Oriente Medio.

El enfrentamiento verbal entre Trump y las autoridades iraníes se produce en un contexto marcado por la fragilidad de los acuerdos alcanzados recientemente y por la persistente influencia de actores regionales como Hezbolá.

Analistas consideran que la ruptura temporal de las conversaciones podría retrasar cualquier entendimiento sobre seguridad regional y aumentar los riesgos de confrontación directa entre Washington y Teherán, especialmente si continúan las amenazas mutuas y las operaciones militares indirectas a través de aliados en la región.

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