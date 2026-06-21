Putin deja a Medvédev la ofensiva verbal contra Trump por India

Mientras el presidente ruso, Vladímir Putin, mantiene un perfil relativamente moderado en sus declaraciones públicas sobre Estados Unidos, su antecesor y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, se ha consolidado como la principal voz de confrontación del Kremlin frente al presidente estadounidense, Donald Trump.

La estrategia ha quedado nuevamente en evidencia durante los últimos meses. Aunque Putin ha continuado apostando por mantener abiertos los canales de comunicación con Washington e incluso intercambió mensajes cordiales con Trump por su cumpleaños el pasado 14 de junio, Medvédev ha asumido el papel de portavoz de las posiciones más duras de Moscú.

El exmandatario ruso, que actualmente ocupa uno de los cargos más influyentes dentro del aparato de seguridad del Kremlin, ha protagonizado numerosos enfrentamientos verbales con Trump relacionados con la guerra en Ucrania, las sanciones económicas y las advertencias nucleares.

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En varias ocasiones, sus declaraciones han generado respuestas directas de la Casa Blanca e incluso del propio presidente estadounidense.

Analistas internacionales observan que Putin parece permitir que Medvédev desempeñe el papel de "halcón" dentro del sistema político ruso, lanzando amenazas y mensajes que el presidente ruso evita formular personalmente.

De esta manera, el Kremlin mantiene una postura de presión sobre Occidente sin comprometer directamente la interlocución de Putin con Washington.

La diferencia de tono volvió a apreciarse en los últimos días. Mientras Putin habló de la necesidad de preservar canales de diálogo y explorar soluciones diplomáticas para el conflicto en Ucrania, Medvédev continuó recurriendo a una retórica agresiva contra Estados Unidos y sus aliados occidentales.

La situación ha llevado a varios observadores a describir a Medvédev como el "guardián de las amenazas" del Kremlin, una figura que expresa públicamente posiciones extremas mientras Putin conserva margen para presentarse como interlocutor en eventuales negociaciones con Trump sobre el futuro de la guerra en Ucrania.

De cara a una posible reanudación de contactos de alto nivel entre Washington y Moscú, el contraste entre ambos dirigentes rusos se ha convertido en una pieza clave de la estrategia del Kremlin: Putin se reserva el papel de estadista y negociador, mientras Medvédev libra la batalla verbal contra Trump desde las redes sociales y los órganos de seguridad del Estado.

Motivo del enojo de Trump

El motivo central de la molestia de Donald Trump radica en que la India continúa negociando la compra y recepción de petróleo ruso , además de evaluar la adquisición de armamento avanzado como el caza furtivo Su-57 , rompiendo el pacto previo en el que Nueva Delhi se había comprometido a dejar de financiar la economía de guerra de Vladímir Putin.

Los puntos de fricción geopolítica

Incumplimiento del acuerdo petrolero: En febrero de 2026, Trump y el primer ministro indio Narendra Modi anunciaron un histórico acuerdo comercial preliminar. En él, Estados Unidos bajaba los aranceles a los productos indios del 50% al 18% a cambio de que la India dejara por completo de comprar crudo ruso . Sin embargo, la persistencia de estas importaciones por parte de Nueva Delhi ha enfurecido a la administración estadounidense. Ofertas militares de Rusia: El presidente ruso, Vladímir Putin, ha aprovechado las tensiones comerciales para cortejar a la India, criticando la presión económica de Washington y ofreciendo directamente su avión de combate de quinta generación Su-57 , buscando estrechar lazos de defensa estratégicos con Nueva Delhi. Amenaza de represalias y nuevos aranceles: Ante esta situación, Trump ha vuelto a amenazar con imponer sanciones directas o un nuevo arancel general del 12.5% a más de sesenta economías (incluida la India) si no rompen sus lazos comerciales y energéticos con Moscú.



A pesar de los roces y de que Trump ha calificado públicamente a Modi como un negociador "duro" y "un asesino" en el ámbito comercial, ambos líderes mantuvieron reuniones bilaterales en la Cumbre del G7 en Evian para intentar salvar el pacto comercial definitivo, mientras Washington vigila de cerca la ambivalencia de la India con el Kremlin.