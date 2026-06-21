Antichavista Machado llama a Colombia a votar con 'plena consciencia'

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado llamó a los colombianos a votar este domingo con "plena consciencia" por el futuro democrático de su país, donde se escogerá al sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro, entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella, a quien la antichavista respalda, y el izquierdista Iván Cepeda.

"Queridos colombianos, hoy tienen una oportunidad histórica para reafirmar, a través del voto, el futuro de democracia y libertad que desean para su país y para sus hijos", manifestó la también premio nobel de la paz 2025 en su cuenta de X.

Advirtió que muchos pueblos "descubren demasiado tarde el valor de poder elegir libremente a sus gobernantes, cuando ese derecho les es arrebatado", por lo que, añadió, "deben librar largas luchas, e incluso dar la vida, para recuperarlo".

"Voten hoy con plena consciencia de la oportunidad que tienen y de la responsabilidad que representa vivir en democracia. Háganlo también con alegría, esperanza y convicción. Vivan Venezuela y Colombia libres", concluyó Machado, que esta semana vio disminuir su influencia en la ruta venezolana hacia el retorno democrático.

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En Colombia, las urnas, que comenzaron a recibir votos a las 8:00 hora local (13:00 GMT) permanecerán abiertas ocho horas, hasta las 16:00 hora local (21:00 GMT), y una vez cierren comenzará el conteo preliminar para saber quien será el presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

Las encuestas de intención de voto para esta segunda vuelta dan en primer lugar a De la Espriella, que tiene el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, por delante de Cepeda, aliado de Petro en el partido Pacto Histórico.

Petro, sin embargo, difundió hoy mismo una encuesta que da ganador a Cepeda

Para estas elecciones están habilitados para votar 41,4 millones de colombianos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación en todo el país.

En la primera vuelta, el pasado 31 de mayo, que tuvo una participación del 57,88 %, De la Espriella, llamado 'el Tigre' por sus seguidores, obtuvo 10,3 millones de votos (43,78 %), mientras que Cepeda recibió 9,7 millones (40,98 %).

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