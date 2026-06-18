La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo, anunció este jueves la conformación de una mesa técnica y política paritaria junto a la dirigente opositora Dinorah Figuera, presidenta del Legislativo elegido en 2015.

Se trata de un movimiento político que busca abrir espacios de negociación para el fortalecimiento de la democracia y la reconstrucción de consensos institucionales.

La reunión marca un nuevo escenario de diálogo

CARACAS (VENEZUELA), 18/06/2026.- El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (i), habla con la exdiputada antichavista Dinorah Figuera durante una reunión este jueves, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

El encuentro entre Figuera y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, supone uno de los acercamientos políticos más relevantes de los últimos meses entre representantes del oficialismo y un sector de la oposición antichavista y antimadurista que ha mantenido la legitimidad del Parlamento electo en 2015.

De acuerdo con la información divulgada tras la reunión, ambas partes acordaron instalar una mesa técnica y política paritaria que trabajará sobre una agenda orientada al fortalecimiento democrático y la institucionalidad venezolana.

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Aunque no se ofrecieron detalles sobre el calendario o el alcance de los trabajos, la iniciativa podría convertirse en un espacio para discutir reformas políticas y electorales en un contexto marcado por las negociaciones sobre una eventual transición.

EE.UU. respalda proceso de diálogo para la transición en Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos respaldó el diálogo y conformó que el objetivo apunta a establecer una hoja de ruta para una transición democrática, centrada en la reconstrucción de las instituciones y la celebración de un proceso político abierto. El Departamento de Estado dio la bienvenida a la reunión e insistió se encamina a acordar una agenda que sirva de base a futuras negociaciones.

El regreso de Dinorah Figuera reconfigura el tablero opositor

La visita de Dinorah Figuera a Venezuela se produce después de varios años fuera del país y tras atender una invitación, según explicó la propia dirigente, del Departamento de Estado de Estados Unidos para abordar asuntos relacionados con la transición política venezolana y la necesidad de avanzar hacia un sistema electoral con mayores garantías.

Su regreso ha generado expectativas y también interrogantes dentro de la oposición, debido a que algunos sectores interpretan la iniciativa como una nueva vía de interlocución con el oficialismo, paralela a otros liderazgos opositores que han encabezado las negociaciones en los últimos años.

Una agenda centrada en la institucionalidad

La creación de una instancia de trabajo paritaria coincide con un período en el que el Parlamento venezolano ha insistido públicamente en la necesidad de ampliar los espacios de diálogo político y alcanzar acuerdos nacionales para fortalecer la convivencia democrática.

Analistas consideran que uno de los principales desafíos será traducir estos acercamientos en medidas concretas relacionadas con el sistema electoral, señalado como fraudulento, la participación política y las garantías institucionales para todos los actores.

El contexto de una posible transición

La conformación de esta mesa ocurre en medio de un escenario político complejo, donde distintos actores nacionales e internacionales impulsan mecanismos para facilitar una transición democrática y establecer un cronograma político consensuado.

Diversas informaciones apuntan a que la renovación de las instituciones electorales figura entre los temas prioritarios para avanzar hacia futuros procesos electorales con credibilidad y reconocimiento interno e internacional.

El acercamiento entre el oficialismo y una representación del Parlamento elegido en 2015 podría convertirse en uno de los primeros pasos de un proceso de negociación más amplio, aunque persisten diferencias dentro de la oposición sobre la estrategia y los interlocutores que deben conducir ese diálogo.

La Asamblea Nacional elegida en 2015 fue el último Parlamento con mayoría opositora en Venezuela y mantiene reconocimiento político por parte de algunos sectores internacionales.

Su presidenta, Dinorah Figuera, permanecía en el exilio desde 2018 y regresó al país en un contexto de renovadas conversaciones sobre una eventual transición política y la reorganización institucional venezolana.

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