El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia rechazó la solicitud de revocar la inscripción presidencial del abogado Abelardo De la Espriella y confirmó su candidatura para la segunda vuelta electoral de este domingo, al considerar que no existen elementos probatorios suficientes para inhabilitarlo por su condición de ciudadano estadounidense naturalizado.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución 2990 de 2026, aprobada por siete votos contra dos en la sala plena del organismo electoral, que concluyó que la petición presentada contra el candidato carecía del sustento probatorio necesario para limitar sus derechos políticos.

La solicitud había sido interpuesta el pasado 9 de junio por un ciudadano que alegó que la ciudadanía estadounidense de De la Espriella implicaría un compromiso de lealtad con otro Estado incompatible con el ejercicio de la Presidencia de Colombia.

Según el recurso, el juramento exigido para obtener la nacionalidad estadounidense por naturalización —que contempla la defensa de la Constitución y las leyes de ese país— podría generar un conflicto de fidelidad institucional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Académicos habían advertido posibles conflictos constitucionales

Antes de la decisión del CNE, un grupo de académicos, constitucionalistas y exmagistrados expresó públicamente sus reservas sobre la elegibilidad del candidato, al considerar que el compromiso adquirido al naturalizarse en Estados Unidos podría suscitar interrogantes jurídicos sobre el desempeño del cargo presidencial.

No obstante, el organismo electoral sostuvo que tales planteamientos no fueron acompañados de pruebas suficientes que permitieran restringir un derecho político fundamental, criterio que respaldó con jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

En su resolución, el CNE recordó que cualquier actuación encaminada a limitar el ejercicio de derechos políticos debe estar sustentada en pruebas "plenas, verificables y suficientes", conforme a los precedentes de la máxima autoridad del contencioso administrativo colombiano.

Segunda vuelta con un escenario polarizado

La decisión despeja uno de los principales cuestionamientos jurídicos planteados durante la campaña y permite que De la Espriella participe sin obstáculos legales en la segunda vuelta presidencial de este domingo.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria obtuvo en la primera vuelta 10,3 millones de votos, equivalentes al 43,79 % del total, mientras que su contendor, Iván Cepeda, alcanzó 9,6 millones de sufragios, correspondientes al 40,90 %, configurando una de las contiendas más reñidas de los últimos años en Colombia.

BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/06/2026.- El candidato a la Presidencia de Colombia del partido Pacto Histórico Iván Cepeda llega para participar durante una rueda de prensa este lunes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

El debate sobre la doble nacionalidad y el acceso a cargos públicos de alta jerarquía ha sido recurrente en Colombia.

Aunque la Constitución reconoce la posibilidad de poseer múltiples nacionalidades, diversos sectores jurídicos han discutido si determinados compromisos adquiridos mediante procesos de naturalización en otros países podrían entrar en tensión con el ejercicio de funciones de Estado.

La decisión del CNE no zanja ese debate constitucional, sino que establece que, en este caso concreto, no existían evidencias suficientes para impedir la participación electoral del candidato.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más