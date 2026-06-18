La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba inició este jueves el análisis de un amplio paquete de reformas económicas impulsado por el Gobierno, considerado por especialistas como el mayor proceso de transformación del modelo económico de la isla en décadas.

Las medidas llegan en un escenario marcado por una profunda crisis interna, escasez de bienes esenciales, deterioro del sistema productivo y una creciente presión internacional.

Las autoridades cubanas buscan equilibrar la preservación del modelo socialista con una La combinación de reformas estructurales, sanciones internacionales y debilidad productiva definirá la evolución económica y política de la isla en los próximos años.

El Parlamento avanza hacia la aprobación de una amplia reforma económica

El Legislativo cubano comenzó una sesión extraordinaria para estudiar 176 propuestas que ya recibieron el respaldo del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y que previsiblemente serán aprobadas sin mayores modificaciones, dada la tradicional unanimidad con la que ese órgano respalda las iniciativas gubernamentales.

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El primer ministro, Manuel Marrero, defendió las reformas al afirmar que constituyen medidas de "impacto estratégico" destinadas a preservar el sistema socialista mediante una modernización de su funcionamiento económico.

El programa contempla una apertura significativa a mecanismos de mercado y a la inversión privada y extranjera, en un intento por revertir el deterioro que arrastra la economía cubana desde hace varios años.

Apertura al capital privado y cambios en sectores estratégicos

Empresas privadas, inversión extranjera y autonomía estatal

Entre las principales iniciativas figura la posibilidad de que empresas privadas superen el límite de 100 empleados, la autorización para que un mismo ciudadano pueda poseer varias compañías y la participación de capital extranjero en emprendimientos privados.

Asimismo, se plantea transformar las empresas estatales socialistas en sociedades mercantiles por acciones o participación, ampliar la autonomía de municipios y compañías públicas y flexibilizar la toma de decisiones económicas.

Las reformas también incluyen la apertura de sectores como el turismo, la agricultura, el mercado cambiario, el sistema bancario y el comercio exterior a mayores niveles de inversión privada, tanto nacional como internacional.

Reforma tributaria y cambios laborales

El paquete incorpora una reforma fiscal con la creación de un impuesto sobre el valor agregado (IVA), además de permitir una mayor negociación salarial dentro de las empresas.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado un calendario para la implementación gradual de estas disposiciones.

Díaz-Canel admite retrasos y reclama resultados

El presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel (c). EFE/ Norlys Perez

El presidente Miguel Díaz-Canel reconoció ante el Comité Central del PCC que muchas de las propuestas ahora presentadas habían sido discutidas años atrás sin llegar a aplicarse, calificando esa situación como un error.

El mandatario sostuvo que las dificultades económicas obligan a adoptar cambios urgentes y defendió la necesidad de obtener resultados concretos frente al deterioro de las condiciones de vida de la población.

La crisis económica impulsa la reorientación del modelo

Las reformas llegan en un contexto especialmente complejo para la economía cubana.

La producción agrícola e industrial registra fuertes caídas, el sistema energético enfrenta problemas recurrentes de generación, la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, el peso cubano mantiene una acelerada depreciación y persisten dificultades para acceder a alimentos, combustibles y medicamentos.

El deterioro social ha dado paso en los últimos meses a manifestaciones ciudadanas de pequeña escala, caracterizadas por protestas pacíficas contra los apagones, la escasez y el deterioro de los servicios públicos.

Economistas consideran que el alcance de las medidas representa la transformación económica más profunda desde el triunfo de la Revolución de 1959, aunque su impacto dependerá de la velocidad y profundidad con que sean ejecutadas.

La presión internacional aumenta sobre La Habana

El Parlamento Europeo en Estrasburgo, al este de Francia, el 17 de junio de 2026. (Foto de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Mientras el Parlamento cubano estudia las reformas, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que plantea suspender el diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba si el Gobierno no avanza hacia una transición democrática y no libera a los presos políticos.

El texto, respaldado por una mayoría de eurodiputados, denuncia presuntas violaciones sistemáticas de derechos humanos y expresa preocupación por el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

Paralelamente, Washington mantiene una política de máxima presión sobre el Gobierno cubano mediante el embargo económico vigente desde 1962 y nuevas restricciones que han afectado el suministro energético y las operaciones de empresas internacionales en el país.

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