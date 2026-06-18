"Si Ucrania arde, su Moscú también arderá", afirmó este jueves el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, después del mayor ataque de sus tropas contra la capital rusa en dos años.

Kiev lanzó decenas de drones contra Moscú, que incendiaron una refinería, provocaron aparatosas columnas de humo en la ciudad y la cancelación de cientos de vuelos en sus aeropuertos.

"Lo más importante es que el pueblo ruso empieza a sentir que es un hombre, (Vladimir) Putin, quien libra esta guerra, mientras que la gente ordinaria paga el precio", afirmó Zelenski en un mensaje de audio mandado a la prensa.

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"Nosotros no queremos esta guerra y jamás la hemos querido (…) Pero si Ucrania arde, su Moscú también arderá", amenazó.

La agencia estatal rusa TASS afirmó que es el mayor ataque contra Moscú en al menos dos años. Se produce un día después del cierre de la cumbre del G7, en la que el grupo acordó aumentar la presión contra Rusia para terminar la guerra.

Según el alcalde moscovita, Serguéi Sobianin, las defensas antiaéreas abatieron 180 drones que se acercaban a la ciudad.

El Ministerio de Defensa aseveró haber interceptado más de 500 drones ucranianos en todo el país durante la madrugada.