"Con profundo dolor la dirección del Partido, del Estado y el Gobierno comunican a nuestro pueblo que en horas de la mañana de este domingo 21 de junio falleció el histórico Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, quien atesora una brillante y extraordinaria hoja de servicios a la Patria", reportó el sitio oficialista Cubadebate. La nota resalta la trayectoria de Ramiro Valdés, como miembro de la expedición del yate Granma, su participación en el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 junto a un grupo de jóvenes liderados por Fidel Castro (1926-2016), considerada la primera acción armada contra el régimen de Fulgencio Batista y después como integrante del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra donde combatió junto a Ernesto Che Guevara. Asimismo subraya que Valdés es "merecedor del respecto y la admiración del pueblo de Cuba por su entrega y probada lealtad a la causa revolucionaria". Raúl Castro y Miguel Díaz Canel junto a Ramiro Valdés (C). (Photo by Adalberto ROQUE / AFP)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que "la partida física del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez duele profundamente, como la de un padre".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Cada acto de la vida del Comandante Ramiro estuvo signado por su fidelidad absoluta al liderazgo de Fidel y Raúl, a sus compañeros de lucha", añadió Díaz-Canel.

Valdés era uno de los pocos que ostentaban en Cuba el título de Comandante de la Revolución.

Durante la guerrilla contra el dictador Fulgencio Batista, liderada por Fidel Castro (1926-2016), fue el segundo del líder revolucionario argentino Che Guevara.

Miembro del Partido Comunista Cubano (PCC, único) y de su Buró Político, fue ministro del Interior y creó el famoso G2, el servicio de seguridad del Estado (servicios de inteligencia) de la isla.

Siempre vestido con su uniforme militar en sus apariciones públicas, Valdés dedicó los últimos años de su vida a apoyar a Díaz-Canel, el primer presidente que no es de la familia Castro desde el triunfo de la revolución.