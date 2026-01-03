La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo la tarde de este sábado, unas doce horas después de la detención por EEUU del gobernante Nicolás Maduro, que este sigue gobernando al país y que debe ser liberado.

"Hay un solo presidente de Venezuela y es Nicolás Maduro", remarcó en una alocución televisada junto a otras personalidades que integran el llamado Consejo de Defensa de la Nación.

Rodríguez reiteró su exigencia de que EEUU libere "de inmediato a Maduro" y a su esposa, Cilia Flores, ambos capturados en medio de una operación militar estadounidense cumplida en las primeras horas del sábado y que incluyó bombardeos en varias zonas de Caracas y otras regiones del país sudamericano y caribeño.

"Estamos listos para defender a Venezuela", añadió la vicepresidenta Rodríguez que así puso en entredicho lo expresado escasos momentos antes por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien le atribuyó anhelos de cooperar con Washington.

"Supongo que es ahora la presidenta" venezolana, añadió Trump, tras subrayar que su Administración "va a gobernar" Venezuela y que los líderes de un proceso de transición serán quienes integran su equipo de seguridad, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Este ya ha hablado con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, reveló Trump y matizó que los miembros de su equipo trabajarán junto al pueblo venezolano para facilitar la transición y quedarse a cargo hasta asegurarse de que el chavismo no volverá a gobernar.

Rodríguez remarcó que el Gobierno de Maduro está listo "para defender a Venezuela", después de que Estados Unidos bombardera zonas del país y capturara al gobernante y a su esposa.

"Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional", dijo Rodríguez a la cabeza de un Consejo de Defensa de la Nación junto a directivos de los poderes públicos.

Ya en la madrugada la vicepresidenta había exigido la liberación de la pareja presidencial.

