Las interrupciones de servicios digitales y los problemas de infraestructura tecnológica volvieron a ocupar la atención este martes, después de que la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) confirmara que fue víctima de un ciberataque, mientras Apple reconocía fallas en varias de sus plataformas y las autoridades estadounidenses informaban que todavía no habían determinado la causa de una avería que paralizó temporalmente el tráfico aéreo nacional.

Los tres episodios tienen un elemento común: la vulnerabilidad de los sistemas tecnológicos de organizaciones y servicios esenciales. Sin embargo, no todos corresponden a ataques informáticos.

Hasta ahora, solamente la IIHF ha confirmado que sufrió una acción de esa naturaleza.

Hackean la página de la Federación Internacional de Hockey

La página web de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo fue objeto de un ciberataque este martes, después de que la institución decidiera mantener excluida a Rusia del Campeonato Mundial Júnior masculino de 2027, que se disputará en Canadá del 26 de diciembre al 5 de enero.

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Durante un intervalo, los visitantes encontraron un mensaje en inglés acompañado de una imagen de jugadores rusos que cuestionaba la exclusión del equipo nacional.

«¿Tienen miedo de enfrentarse a Rusia? Han eliminado al único equipo al que no pueden vencer», decía el mensaje, antes de que la página dejara de estar disponible.

La IIHF confirmó el ataque y condenó lo ocurrido. La organización informó que investigaba su origen y trabajaba para restablecer sus plataformas cuando tuviera garantías de que sus sistemas eran seguros.

El incidente se produjo después de que la federación ratificara que Rusia no participaría en el Mundial júnior, pese a que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) había fallado el 30 de octubre a favor de permitir el regreso de las selecciones rusas a varias competiciones internacionales.

El dictamen contemplaba la participación rusa en cinco campeonatos organizados por la IIHF durante 2027, incluido el torneo júnior de Canadá. Sin embargo, la federación internacional había señalado que existían dificultades operativas y de seguridad para aplicar inmediatamente la decisión.

La exclusión también está relacionada con la posición de Canadá, país anfitrión, respecto a la participación rusa, en el contexto de las sanciones deportivas adoptadas después de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

EE. UU. todavía investiga la falla que paralizó los vuelos

En otro episodio, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó este martes que las autoridades todavía no han determinado la causa exacta de la falla de telecomunicaciones que obligó a suspender los despegues de aviones en todo el país el pasado viernes 13 de noviembre.

Duffy declaró ante los medios en el Congreso que la investigación continúa y que todavía no existe una explicación definitiva sobre cómo la avería de un enrutador afectó de manera tan amplia la red de comunicaciones utilizada por el sistema de control del tráfico aéreo.

El funcionario negó que hubiera recibido información de los organismos de inteligencia que apuntara a un ciberataque y defendió la decisión de suspender temporalmente las operaciones como medida preventiva.

«No vamos a pedir perdón por cerrar el espacio aéreo», manifestó.

El secretario aprovechó el incidente para reclamar al Congreso inversiones destinadas a modernizar la infraestructura tecnológica de la Administración Federal de Aviación (FAA). Según Duffy, parte de los equipos y sistemas de comunicaciones utilizados por la institución tienen varias décadas de antigüedad.

La interrupción del viernes obligó a detener los despegues en los aeropuertos estadounidenses durante casi cinco horas. La FAA informó posteriormente que se cancelaron aproximadamente 12.462 vuelos ese día, aunque no todas las cancelaciones fueron consecuencia directa de la suspensión nacional.

La avería se produjo durante trabajos de sustitución de infraestructura de comunicaciones y afectó la estabilidad de los sistemas utilizados por los controladores aéreos. Las autoridades investigan el funcionamiento del enrutador involucrado y las operaciones realizadas por el contratista encargado de los trabajos.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, también rechazó que la inteligencia artificial estuviera relacionada con el incidente.

Apple atribuye las interrupciones a una actualización interna

Apple, por su parte, informó este martes que una actualización interna provocó interrupciones en varios de sus servicios digitales, entre ellos iCloud, Apple Pay, App Store, Apple Music y AppleCare.

La compañía señaló que buena parte de sus sistemas había comenzado a recuperar la normalidad y que trabajaba para restablecer los servicios que todavía presentaban dificultades.

«Muchos de nuestros sistemas ya vuelven a funcionar tras las interrupciones que provocó esta mañana una actualización interna», comunicó la empresa.

Los problemas comenzaron alrededor de las 11:45 de la mañana, hora local, y afectaron especialmente el acceso a las cuentas y el inicio de sesión en iCloud, además de las operaciones de otras plataformas.

El portal especializado DownDetector registró miles de reportes de usuarios que experimentaron dificultades con Apple Pay y el servicio de asistencia técnica de la compañía. También contabilizó incidencias en Apple Store y Apple Music, así como problemas de acceso a iCloud.

Fuentes conocedoras de la incidencia descartaron que las interrupciones respondieran a un ciberataque.

Una sucesión de fallas tecnológicas

Los incidentes se producen en medio de una sucesión de interrupciones que han afectado a importantes compañías e infraestructuras estadounidenses durante los últimos días.

El lunes, JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, registró problemas en sus servicios, que atribuyó a un error de software. La incidencia también repercutió en operaciones de clientes de otras entidades financieras, entre ellas Bank of America, Wells Fargo y US Bank.

Microsoft sufrió la semana pasada una interrupción de sus servicios de Microsoft 365, incluidos Teams y Outlook.

La sucesión de problemas ha puesto de relieve la dependencia de los servicios financieros, las comunicaciones, el transporte y las plataformas digitales de infraestructuras tecnológicas cuyo funcionamiento resulta esencial para millones de usuarios.

No obstante, las investigaciones y explicaciones ofrecidas hasta este martes no permiten establecer que exista una relación entre estos episodios ni que todos hayan sido provocados por acciones de piratas informáticos.

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