Irán ha quedado prácticamente aislado del mundo exterior desde que las autoridades cortaron el acceso a Internet la semana pasada en un intento por sofocar las protestas masivas en todo el país contra el régimen teocrático.

Los activistas afirman que al menos 2637 personas han muerto en la brutal represión del movimiento de protesta, que comenzó a finales de diciembre con manifestaciones contra las devastadoras subidas de precios y que luego se convirtió en un desafío más amplio a los gobernantes islamistas de Irán.

FRANCE 24 habló con un residente de Teherán que participó en algunas de las mayores protestas entre el 8 y el 10 de enero, cuando el régimen intensificó drásticamente su respuesta letal.

El testigo, que habló bajo condición de anonimato y ahora ha buscado refugio en Europa, describió cómo vio a las fuerzas paramilitares disparar indiscriminadamente contra la multitud de manifestantes, aparentemente con la intención de matar.

También dijo que fue testigo de cómo los manifestantes pedían el regreso del sha, el monarca iraní anterior a la revolución, y habló de sus esperanzas de que el presidente estadounidense Donald Trump cumpliera su promesa de acudir al "rescate" de los iraníes que protestaban.

"Salí a protestar el jueves 8 de enero. Había tanta gente que nunca había visto nada igual. Éramos millones en Teherán. Salí desde un barrio del norte de la capital; había gente en todas las calles, en todas las vías públicas. Era extraordinario. Había madres con cochecitos, muchas mujeres, algunas con chadores (prendas que cubren todo el cuerpo, incluida la cabeza) gritando '¡Javid Shah!' (¡Viva el sha!), algo que me resultaba inimaginable. Todos gritábamos: '¡Muerte al dictador, muerte a (el líder supremo de Irán, Ali) Jamenei!'".

"Obviamente había mucha ira, pero todos éramos manifestantes pacíficos. Nos sentíamos seguros porque éramos muchos y estábamos unidos. Nos decíamos a nosotros mismos que no podían dispararnos. Las fuerzas de seguridad estaban allí, vigilándonos".

"Apuntaban a la cabeza y al torso"

"Más tarde supe que las fuerzas de seguridad se habían reunido a las afueras de Teherán, concretamente en Karaj (una ciudad al noroeste de la capital). Al final de la marcha, abrieron fuego. Al día siguiente, viernes, fuimos aún más a protestar. Y había muchos de ellos (fuerzas de seguridad) al otro lado. Comenzaron disparando gases lacrimógenos y balas de goma (un lanzador de proyectiles portátil) con perdigones de metal.

Iban en motocicletas por parejas, uno conduciendo y el otro disparando indiscriminadamente a la multitud. Apuntaban a la cabeza y al torso, para alcanzar los ojos y los pulmones de los manifestantes. Todos huyeron, tratando de reagruparse en otro lugar.

Al día siguiente hubo más concentraciones, con muchos jóvenes. Estaban dispuestos a luchar, con piedras en las manos, pero el otro bando tenía ametralladoras.

Las fuerzas de seguridad cambiaron su estrategia el sábado (10 de enero), entrando con sus motocicletas en calles más pequeñas donde se había reunido la gente, disparando y pasando luego a la siguiente calle. Yo estaba en una tienda cuando los vi disparar con ametralladoras y rifles de asalto contra un grupo de personas. Doce personas cayeron ante mis ojos, en un charco de sangre.

Un amigo mío perdió a sus tres hijos, de 17, 20 y 23 años. Primero encontró los cuerpos de sus dos hijos y más tarde el de su hija. Le habían disparado tres veces.

Los Basij (fuerza paramilitar pro régimen) exigieron 400 millones de tomans por bala, el equivalente a 2.700 euros (para recuperar su cuerpo). Dijeron que declararían que era una Basij, para inflar el número de víctimas entre las fuerzas del régimen, si no podía pagar".

"Todos estamos sedientos de venganza"

"Mi amigo se negó. Sus familiares reunieron el dinero para recuperar los cuerpos de sus tres hijos. Todos se niegan, hay un verdadero espíritu de ayuda mutua.

Los muertos son tan numerosos que llegan por docenas en camiones volquete a los depósitos de cadáveres y cementerios. Todo el mundo conoce a alguien que ha perdido a un ser querido.

No hay vuelta atrás, queremos acabar con la República Islámica. Vuelvo a sentir el ambiente de la Revolución Islámica de 1979 (que derrocó al régimen anterior).

En el aeropuerto, vi a familias de funcionarios del régimen abandonando el país. Es imposible cuantificarlo, pero algunos tienen miedo. Estamos viviendo una revolución: todos estamos sedientos de venganza, estamos llenos de ira ardiente.

La única solución para los iraníes con los que hablo, y para mí mismo, es Donald Trump: lo estamos esperando, como al Mesías".

*Artículo adaptado de su original en inglés

