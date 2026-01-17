Pocos anuncios y aún suspenso en Matignon, la residencia oficial del primer ministro de Francia. Resignado a una aprobación del presupuesto sin votación, a través del artículo 49 párrafo 3 de la Constitución —que permite al gobierno imponer una ley sin consultas, salvo que el parlamento dicte una moción de censura— o por medio de una ordenanza, Sébastien Lecornu se dirigió al país este viernes 16 de enero desde el Hôtel de Matignon, para presentar los puntos principales de su presupuesto.

"Este presupuesto será diferente al inicial. Es mejor. Puede unir a la gente. Y, en mi opinión, es responsable", declaró el primer ministro, asegurando que el plan reduciría el déficit al 5% del PIB y "quizás menos" si el crecimiento se mantiene "sostenido".

"Siento una gran decepción, pero también preocupación, al ver que un segmento de la clase política prefiere la obstrucción al trabajo. Y cierta tristeza al ver que la vida parlamentaria solo funcionó plenamente en uno de los dos proyectos de ley de presupuesto", el de la Seguridad Social. Pero —agregó— "quería un nuevo enfoque. No pienso renunciar a ello".

En esta nueva versión, no habrá "ningún aumento de impuestos a los hogares, directos o indirectos", prometió, asegurando que se mantendrá la rebaja fiscal para los jubilados y que se reindexará la escala del impuesto sobre la renta para seguir el ritmo de la inflación.

"Se ajustarán los tramos impositivos para que la inflación no se traduzca en un aumento oculto de este impuesto", afirmó. "Asimismo, no se reformará la desgravación fiscal para jubilados", añadió.

Aumento de la bonificación por actividad

También anunció un aumento de "una media de 50 euros" en la prima de actividad, una renta complementaria que se paga a trabajadores con bajos ingresos, para "más de tres millones de hogares". "Reducir el alcance" de la prima de actividad, como se preveía en el borrador inicial del presupuesto, fue "un error", afirmó.

Lecornu también anunció un aumento de 400 millones de euros en la financiación de las entidades proveedoras de vivienda social como parte de una serie de medidas anunciadas para evitar una moción de censura presupuestaria. Abandonó el plan de suspender las prestaciones de vivienda (APL) durante un año, incluido en el proyecto de presupuesto inicial.

"Este presupuesto debe dar prioridad a los jóvenes": "se mantendrán las becas estudiantiles", "las universidades y los organismos de investigación también verán reforzados sus recursos" y "se crearán 2.000 puestos suplementarios" en la educación nacional, "en particular para acoger a nuestros niños con discapacidad", añadió el jefe de Gobierno.

Otra medida solicitada por el Partido Socialista (PS): "para todos los estudiantes, la comida de 1 euro en el restaurante universitario será una realidad a partir de mayo", aseguró Sébastien Lecornu.

El jefe de Gobierno no anunció ninguna decisión sobre el recargo a los beneficios de las grandes empresas. Tampoco indicó si tenía intención de restablecer una medida fiscal para los holdings familiares, una medida solicitada por los socialistas.

El Partido Socialista (PS) denuncia un presupuesto "insuficiente" a pesar de los anuncios y concesiones

Las medidas anunciadas el viernes por Sébastien Lecornu perfilan un presupuesto que sigue siendo "insuficiente" pero "los avances son reales", afirmó el Partido Socialista, que se congratuló de que su "enfrentamiento con el gobierno" haya "dado sus frutos".

"Este presupuesto no es nuestro y sigue siendo insuficiente, pero el progreso es real", escribió el Partido Socialista en X. "Poder adquisitivo, juventud, justicia fiscal, medio ambiente: esta noche hemos logrado numerosos avances con efectos concretos en la vida cotidiana".

"Aún quedan varios puntos por discutir con el Gobierno", añadió Boris Vallaud, jefe del grupo socialista en la Asamblea, el 15 de junio.

Adaptado de su versión original en francés.

