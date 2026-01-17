Las protestas en la ciudad de Minneapolis siguen conformando el centro neurálgico de los disturbios contra la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Decenas de personas han sido detenidas desde que comenzaron las protestas en la ciudad, mientras solamente en la jornada de ayer –según el departamento de Seguridad Nacional– “12 personas fueron detenidas por agredir a agentes del orden”, dijeron a través de la red social X.

Los enfrentamientos entre residentes y funcionarios federales se recrudecieron después de que un agente del ICE disparara a una ciudadana estadounidense, Renee Good, y le causara la muerte hace ocho días en Minneapolis. Por ello, las protestas también se extendieron a otras ciudades.

Cerca de 3.000 agentes federales fueron mandados por Trump al área de la capital de Minnesota, quienes han llevado armas por las calles de la ciudad, vistiendo equipo de camuflaje estilo militar y máscaras que ocultan sus rostros.

Esta semana una ciudadana estadounidense que se dirigía a una cita médica en Minneapolis fue sacada a rastras de su automóvil y detenida por agentes de inmigración, según un comunicado publicado por la mujer el jueves. La acción por parte de los agentes fue recogida en un vídeo que atrajo millones de visitas en las redes sociales.

La protagonista y damnificada, Aliya Rahman, afirmó que la llevaron a un centro de detención, donde le negaron atención médica y perdió el conocimiento. En cambio, el Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que era una agitadora que obstruía a los agentes del ICE que realizaban arrestos en la zona.

El Gobierno de Estados Unidos afirmó que sus autoridades migratorias mantienen detenidas –en todo el país– a unas 73.000 personas, la cifra más alta en la historia, según datos filtrados este viernes a la cadena ‘CBS News’.

Las cifras revelan un aumento del 84 por ciento en la cantidad de detenciones en comparación con el mismo periodo el año pasado, antes de que el presidente Donald Trump asumiera el poder, con una serie de políticas antiimigrantes centradas en detener y deportar a la mayor cantidad de individuos posibles que se encuentren en situación migratoria irregular.

Según los mismos datos, el 47 por ciento de los detenidos tienen antecedentes criminales en Estados Unidos.

La Administración de Trump ha insistido en los últimos meses que su plan es aumentar la capacidad de detención, a un promedio de 100.000 personas cada día.

De otro lado, este viernes también la cadena ‘CBS News’ dio a conocer que el Departamento de Justicia está en estos momentos investigando a funcionarios públicos del estado por supuesta “conspiración” para obstaculizar las labores del ICE. Entre ellos, estarían el gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Ley de Insurrección

Ante las protestas en la ciudad de Minneapolis, el presidente Donald Trump amenazó con usar toda la fuerza sobre la ciudad de mayoría demócrata para detener los disturbios. Por ello, ya amenazó con la Ley de Insurrección para poder desplegar fuerzas militares en la zona.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los Patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN", escribió Trump en las redes sociales.

La ley, que se instauró en 1807, permite al presidente desplegar fuerzas militares o federalizar soldados en la Guardia Nacional de un estado para sofocar una rebelión, una excepción a las leyes que prohíben el uso de soldados en la aplicación de la ley civil o penal.

La amenaza, además, se produjo pocas horas después de que un agente de inmigración disparara a un venezolano –quién resultó herido en una pierna– que huía de los agentes que intentaban detener su vehículo en Minneapolis, según la versión del gobierno.

Con Reuters, AP y EFE

