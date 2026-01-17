Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dio una primera lista de los nombres que formarán la denominada “Junta de Paz”, una agrupación de personalidades que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza.

Entre estas personas se encuentran el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense. La lista la completan Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.

Cada uno de ellos, comunicó la Casa Blanca, asumirá unas carteras concretas para contribuir al "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital".

Según el plan revelado a finales del año pasado, Trump presidirá la Junta.

El miércoles, los representantes de la Administración Trump también explicaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir el republicano.

Esta segunda fase contempla la formación de un nuevo Gobierno en el enclave, que debe estar formado por palestinos que no militen en Hamás.

Otros nombres

La lista incluye personalidades que asumiran roles más técnicos dentro de la junta. El alto representante para Gaza será el búlgaro Nickolay Mladenov, quien fue ministro de Exteriores de su país y coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.

Asimismo, se indicó que el comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense Jasper Jeffers encabezará la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz de Trump.

Todos los nombres anunciados tendrán en sus manos la ejecución y supervisión de un plan ideado por el propio Trump, quien vigilará la aplicación de su doctrina para la Franja de Gaza.

La Junta, ante todo, supervisará el nuevo Gobierno gazatí, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que estará formado por 15 miembros y liderado por el ingeniero Ali Shaaz.

