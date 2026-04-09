El llamado a la "paciencia" de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, no bastó para frenar las protestas previstas en Caracas y otras ciudades del interior del país, el jueves 9 de abril, para pedir una mejora de las condiciones laborales.

La marcha fue convocada por la Coalición Sindical Nacional y diversos gremios de la administración pública, junto a trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV), que ya habían protagonizado al menos tres protestas previas en la capital durante 2026.

Cientos de trabajadores que marchaban en Caracas, donde los organizadores mantuvieron en secreto la ruta de la movilización, se dirigieron hacia el Palacio de Miraflores. Los sindicalistas forzaron al menos cinco cordones policiales en su intento por llegar a la sede presidencial desde el centro de Caracas.

Cerca a la sede del Parlamento, se encontraron con otro bloqueo reforzado de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que les cortó el paso con botes de gases lacrimógenos.

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Los vídeos que circulan en la prensa local y redes sociales muestran filas de uniformados que intentan con sus escudos cortar el paso a los manifestantes, algunos de los cuales se enfrentan a ellos con arengas o forcejeos.

El ambiente ha llegado a ser caótico en algunos sectores de la capital venezolana, donde el chavismo convocó una contramarcha.

La cantidad de funcionarios policiales ha ido en incremento, al igual que la tensión con los trabajadores, reportó la agencia de noticias EFE.

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Rodríguez anuncia un aumento "responsable" de salarios

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó el miércoles 8 de abril un conjunto de planes de “cambio” políticos y económicos, en un contexto marcado por la transición de poder iniciada tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses, en la madrugada del 3 de enero de 2026.

Rodríguez anunció un incremento "responsable" del salario en Venezuela para el próximo 1 de mayo, sin precisar el monto de este ajuste y las condiciones, pero explicó que se haría de manera que se evitara el repunte inflacionario que siguió al último aumento del salario mínimo.

"Este aumento, como ya hemos indicado, será un aumento responsable (…) en un futuro próximo, a medida que Venezuela cuente con más recursos que permitan la sostenibilidad de las mejoras salariales y los ingresos de los trabajadores, seguiremos avanzando por este camino", expresó Delcy Rodríguez.

La mandataria venezolana estableció como prioridad la mejora de los salarios a partir del desarrollo del sector petrolero y minero, antes que con subvenciones, y reiteró la urgencia de la anulación de las sanciones internacionales al país.

El salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cifra sitúa al país muy por debajo del umbral de pobreza extrema de 3 dólares al día establecido por las Naciones Unidas.

En este contexto, los trabajadores dependen de los bonos que entrega el Estado para llegar a fin de mes. Uno de ellos brinda 40 dólares para alimentación; otro, justificado por "guerra económica", aporta entre 60 y 150 dólares, en función de la situación del beneficiario. En cualquier caso, la canasta alimentaria básica supera los 500 dólares.

La presidenta interina también adelantó una transformación del sistema tributario e informó de la convocatoria a una comisión para reformar el sistema laboral. Aunque no brindó más detalles, Rodríguez remarcó que no se deben repetir los "errores del pasado".

El Fondo Monetario Internacional estima que la tasa de inflación de Venezuela alcanza un asombroso 682%, la más alta de cualquier país del que dispone de datos. El mes pasado, el banco central del país publicó cifras de inflación por primera vez desde noviembre de 2024, que muestran que la tasa anual en 2025 se disparó al 475% desde el 48% del año anterior.

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Con EFE, AP y medios locales

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