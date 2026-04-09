Lo esencial:
- El primer minsitro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que ordenó el inicio de conversaciones directas con Líbano.
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Aumentó a al menos 303 la cifra de muertos por embestidas de Israel del miércoles contra Líbano, señaló el Ministerio de Salud del país atacado.
- Donald Trump afirma que el despliegue militar estadounidense cerca a Irán se mantendrá intacto hasta que un "acuerdo real" sea plenamente respetado.
- Hezbolá ataca el kibutz de Manara con cohetes en respuesta a la ofensiva israelí en Líbano, la cual António Guterres, de la ONU, califica como una amenaza directa a la estabilidad de la región.
- El jefe forense de Irán afirma que más de 3.000 personas han muerto por ataques de EE. UU. e Israel desde el 28 de febrero.
A continuación, la información más relevante del 9 de abril sobre el conflicto en Medio Oriente, tras la tregua de dos semanas acordada entre Irán y Estados Unidos, y en medio de la ofensiva de Israel en Líbano:
Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales
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