El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz permanece prácticamente paralizado, pese a la tregua anunciada por EE. UU. e Irán, que contempla la reapertura del paso marítimo vital para el comercio y abastecimiento de petróleo mundial.

Solo un petrolero y cinco graneleros han navegado por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, según datos de Kpler, Lloyd’s List Intelligence y Signal Ocean, después de que Teherán calificara como una violación al alto el fuego la continuación de las operaciones militares israelíes contra la milicia Hezbolá en Líbano.

Este promedio es inferior al de nueve barcos diarios que transitaron los cinco días previos dista mucho de las 140 embarcaciones que navegaban diariamente por el estrecho antes del estallido del conflicto, el pasado 28 de febrero.

"Simultáneamente con los ataques de Israel a Líbano, el paso de petroleros por el Estrecho de Ormuz ha sido detenido", informó la agencia iraní FARS.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, declaró este jueves 9 de abril a la ’BBC' que su país permitirá el paso de barcos por el estrecho de conformidad con las "normas internacionales y el derecho internacional, una vez que Estados Unidos ponga fin a su "agresión" en Medio Oriente e Israel deje de atacar al Líbano.

Tal situación ha sembrado dudas entre las empresas de transporte sobre las garantías para atravesar Ormuz, una situación empeorada por el anunció de las agencias de noticias cercanas a Teherán 'ISNA' y 'Tasnim', que publicaron este jueves un gráfico que sugiere que el brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria instaló minas marinas en el estrecho de Ormuz durante la guerra.

La ilustración resalta un gran círculo marcado en persa como "zona de peligro" sobre la ruta que siguen los barcos a través del estrecho, por donde antiguamente pasaba el 20% del petróleo y el gas natural comercializado en el mundo.

Según el mapa, la entrada al estrecho de Ormuz se deberá realizar por el norte de la isla de Larak, hasta el Golfo Pérsico, mientras que la salida se traza por el sur de la isla, evitando al máximo la costa omaní.

A falta de una confirmación oficial de Teherán o de una fuente independiente sobre la existencia de las minas, la advertencia sigue limitando de el cruce de navíos por Ormuz a la franja norte, la más cercana a la costa iraní. Esta ruta fue la que siguieron los aliados de Irán exonerados del cierre del cruce marítimo durante el conflicto.

Desde que comenzó la guerra, solo un pequeño número de barcos ha atravesado el estrecho, después de que varios fueran atacados, tras la amenaza de Irán de atacar a cualquiera que considerara vinculado a Estados Unidos o Israel.

El cierre del estrecho ha disparado los precios del petróleo, la gasolina, los alimentos y otros productos básicos más allá de Medio Oriente. El precio al contado del crudo Brent, el estándar internacional, ronda este jueves los 98 dólares, un 35% más desde que comenzó la guerra.

Leer tambiénPeajes millonarios y apertura selectiva: el plan aprobado en el Parlamento iraní para el estrecho de Ormuz

"Coerción"

Mientras Irán habla de una reapertura del estrecho "sujeta a permisos", algunos países empiezan a perder la paciencia ante la impotencia para zarpar.

"El estrecho debe estar abierto, plena, incondicionalmente y sin restricciones. La seguridad energética y la estabilidad económica mundial dependen de ello"

"Eso no es libertad de navegación. Eso es coerción", manifestó el ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), Sultán al Jaber, quien reveló que hay 230 buques cargados de petróleo que están listos para zarpar.

"El estrecho debe estar abierto, plena, incondicionalmente y sin restricciones. La seguridad energética y la estabilidad económica mundial dependen de ello. La militarización de esta vía marítima vital, en cualquier forma, es inaceptable", agregó Al Jaber en una publicación en su cuenta de LinkedIn.

Las autoridades en Europa, a escala comunitaria y nacional, defendieron que el tránsito por el paso marítimo es "un bien público para la humanidad", en palabras del portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni.

"El Derecho internacional y el Derecho del mar son claros: el derecho a la libre navegación debe garantizarse siempre y esto está absolutamente claro (…) Significa que no hay ningún tipo de pago ni peaje en absoluto", manifestó el funcionario comunitario este jueves en rueda de prensa.

Casi al tiempo, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, reclamó "el restablecimiento total de la libertad de circulación en el estrecho de Ormuz, que, a su juicio, "no debe estar sujeta a ninguna restricción, como parece haber ocurrido en las últimas horas".

Paralelamente, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot señaló que la situación en la zona sigue siendo inestable y que la circulación marítima "no es todavía fluida", ya que los operadores y los aseguradores tienen que asumir riesgos en esa zona "de alta tensión".

Como solución, el ministro planteó un marco de seguridad reforzado en la zona, que puede incluir sistemas de escolta como ocurre en el Mar Rojo. "Se están ultimando los preparativos para esta misión entre los mandos militares franceses y los de los países que se han ofrecido voluntarios", zanjó Barrot.

Desde el otro lado del Atlántico, Trump advirtió que los buques de guerra y las tropas estadounidenses permanecerán alrededor de Irán "hasta que se cumpla íntegramente el ACUERDO REAL alcanzado".

Si no es así, "entonces empiezan los disparos, más grandes y mejores", advirtió Trump en un mensaje difundido en redes sociales.

Leer tambiénTrump exige compromiso de la OTAN para reabrir Ormuz en cuestión de días; Irán advierte “respuesta fuerte” por ataques a Líbano

Con AP, EFE y Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más