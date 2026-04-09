Lo esencial:

Fuentes de Irán señalaron a la agencia de noticias Tasnim que la Guardia Revolucionaria podría retirarse del acuerdo de alto el fuego si Israel continúa sus ataques contra Líbano.

Sus declaraciones llegan después de que Israel lanzara los ataques más intensos contra el territorio libanés del último mes, tras asegurar que el cese de hostilidades no incluye a ese país.

El Ministerio de Salud libanés informó de 182 muertes en los ataques israelíes de este miércoles, la cifra más alta de víctimas en un solo día desde el comienzo de la guerra entre Israel y Hezbolá.

El presidente francés, Emmanuel Macron pidió que el alto el fuego que han pactado EE. UU. e Irán incluya a Líbano, para que sea "creíble y duradero".

Donald Trump afirmó que la tregua de dos semanas con Irán permitirá la reconstrucción de Irán y el inicio de una "era dorada" en la región bajo supervisión marítima estadounidense.

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, aseguró que EE. UU. obtuvo una "victoria histórica" con la operación "Furia Épica" tras el acuerdo de dos semanas con Irán.

EE. UU. obtuvo una "victoria histórica" con la operación "Furia Épica" tras el acuerdo de dos semanas con Irán. Kuwait informa sobre una oleada de drones lanzada desde Irán, luego de la tregua, que causó daños en instalaciones petroleras y plantas eléctricas.

A continuación, las principales noticias de este miércoles 8 de abril, un día después de que Donald Trump acordara un alto el fuego de dos semanas con Irán:

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Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

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