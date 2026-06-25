Voces entrecortadas y lágrimas acompañan los relatos de los venezolanos que, entre las ruinas de sus casas, tratan de encontrar algo de vida luego del estruendo de dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que se registraron el miércoles, uno después del otro, en menos de un minuto.

“Las cosas caían dentro de la casa, los frascos en la nevera. Nunca había vivido algo así”, dijo Coro Martínez, de 56 años, residente del este de Caracas.

No hubo tiempo para reaccionar antes de que empezaran los gritos de ayuda de familiares buscando a sus seres queridos entre el concreto y el acero, socorristas removiendo escombros y evacuados aturdidos avanzando a pie o en camillas.

“Cuando bajamos, la escena parecía una película de terror. Tuvimos que escalar los escombros y todo. (…) De ese edificio, solo vi salir a una familia”, narró María Alejandra, residente de un edificio vecino, quien no quiso dar su apellido. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ya ha empezado el conteo de muertos. El balance inicial fue de 32 fallecidos y 700 heridos, según informó Delcy Rodríguez, la presidenta encargada. Sin embargo, en el reporte más reciente la cifra de muertos aumentó a 164 y los heridos llegaron a 971.

El temor del aumento de las víctimas

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos que sacudieron el país, en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026.

Decenas de edificios derrumbados marcan apenas el punto de inicio de la búsqueda de personas con vida que ya comenzaron las autoridades.

Los escombros en el estado costero de La Guaira, en el norte del país, reflejan el peor nivel de la devastación.

“Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre”, subrayó la presidenta.

En esa región está el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas y es el principal del país, ahora cerrado debido a los graves daños que sufrió.

El epicentro del primer temblor fue localizado a unos 160 kilómetros al oeste de la capital. El segundo ocurrió menos de un minuto después, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. En las horas posteriores, cuando muchos venezolanos pensaban que lo peor había pasado, se registraron numerosas réplicas.

Ahora se teme un incremento considerable en la cifra de muertos. Con base en sus modelos de previsión, el USGS prevé miles de fallecidos, con una probabilidad importante de que el balance supere los 10.000.

En Venezuela, un sitio web creado para localizar personas desaparecidas y difundido en X por dirigentes opositores, muchos de ellos en el exilio, registraba más de 6.600 nombres poco después de las 02:00 hora local.

La historia sísmica del país también advierte sobre la magnitud de lo que puede venir: uno de los sismos más poderosos registrados en Venezuela fue el de 1812, que dejó 30.000 muertos y devastó las ciudades de Mérida y Caracas, según el USGS.

Este tipo de terremotos, aunque no tan frecuentes, hacen parte natural de la realidad de Venezuela, ya que el país está en una zona sísmica activa, en la unión de las placas del Caribe y de América del Sur.

De los gritos a la supervivencia

Una persona camina entre los escombros de un edificio destruido tras un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026

“Las emergencias se han atendido en los hospitales públicos y los centros de salud privados”, declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, VTV.

En el Hospital de Clínicas de Caracas se duplicaron los turnos nocturnos para atender a las víctimas de los terremotos de este miércoles, dijo un empleado.

Los habitantes de Caracas salieron corriendo a las calles cuando los edificios comenzaron a temblar, en un momento en el que algunos recordaron el terremoto mortal de magnitud 6,3 ocurrido en 1967.

María Romero, una jubilada de 80 años que vive en el sur de la capital, contó que la policía la ayudó a salir de su casa. “Este terremoto fue horrible, incluso peor que el de 1967”, dijo.

“En cuanto empezó, escuchamos a la gente gritar”, dijo Astrid Ramírez, una residente del oeste de Caracas de 41 años. “Todo el mundo bajó corriendo por las escaleras”.

Otros testimonios de sobrevivientes circulan en las redes sociales acompañados de videos que muestran construcciones inhabitables, muros partidos, muebles destrozados y casas abiertas por la fuerza del movimiento; pero al menos hablan quienes siguen con vida.

“Estoy bien, estamos bien”, dice una venezolana con la voz temblorosa y lágrimas corriendo por su rostro mientras hace un paneo de lo que quedó de su casa en uno de los videos que circulan.

Todos los servicios no esenciales están suspendidos. Ni el metro ni el ferrocarril funcionarán, y tampoco habrá clases “en los siguientes días” de esta semana.

El servicio eléctrico, el agua e incluso el gas doméstico también se vieron afectados, aunque no parecen haber sufrido daños las infraestructuras petroleras del país.

Rescatar es la misión

Miembros de los servicios de emergencia descansan mientras otros trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos que sacudieron el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026.

Algunos venezolanos quedaron atrapados bajo el peso de sus propios hogares. Por eso, la palabra a la que se aferran los sobrevivientes y los países que han ofrecido solidaridad es una sola: rescate.

Estados Unidos, China, Bélgica, Francia, España, El Salvador, República Dominicana y Brasil ofrecieron ayuda.

Con la esperanza de encontrar sobrevivientes, las labores que se están llevando a cabo son "muy arduas", pero siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del desastre, y las necesidades de agua y alimentos.

En las próximas horas llegarán rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Qatar y República Dominicana, en medio del estado de emergencia declarado tras el "doblete sísmico" ocurrido justo durante el feriado por la conmemoración de los 205 años de la Batalla de Carabobo, episodio clave de la Guerra de Independencia contra España.

La sede nacional de la Cruz Roja Venezolana, que sufrió "daños críticos", se mantiene operativa, con su red de hospitales y centros de salud activa, destacó la Federación Internacional de la Cruz Roja, FICR.

Además, activó equipos de rescate para apoyar las labores de evacuación y búsqueda, y desplegó durante la noche cuatro equipos de evaluación en las zonas más afectadas, al tiempo que moviliza suministros de socorro.

También señaló que la Cruz Roja en Ecuador, Colombia, México, Costa Rica y Argentina, países con grandes comunidades venezolanas, activaron sus servicios de contacto con familiares.

Incluso las empresas privadas han querido aportar en Venezuela. La cadena hotelera española Meliá puso su hotel, ubicado en Caracas, a disposición de las autoridades para las necesidades sanitarias, solidarias o de emergencia que se requieran.

Por su parte, Telefónica, a través de Movistar y O2, habilitó llamadas gratuitas para facilitar que la población de Venezuela pueda mantenerse comunicada con sus familiares y seres queridos en estos momentos.

Además, la multinacional ofrecerá servicios gratuitos desde eSIMFlag —su plan de tarjeta SIM virtual prepago— a aquellas personas que deban desplazarse a Venezuela por motivos profesionales, humanitarios o de emergencia, con el fin de garantizar su conectividad.

Con Reuters, EFE y AP

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