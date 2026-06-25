🇨🇴 Colombia activa equipos de rescate y asistencia humanitaria

El Gobierno colombiano puso a disposición de Venezuela todas las capacidades de respuesta de su sector de Defensa, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para atender las necesidades derivadas de la emergencia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, informó que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya adelantan preparativos para un eventual despliegue, mientras que la Cancillería confirmó que Colombia ha dispuesto su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar a las autoridades venezolanas.

En una primera fase, la respuesta contempla equipos especializados de búsqueda y rescate, listos para movilizarse según los requerimientos que establezca Caracas. La UNGRD también activó los equipos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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Las autoridades colombianas señalaron además que, hasta el momento, no se han reportado ciudadanos colombianos afectados ni solicitudes de asistencia consular relacionadas con la tragedia.

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🇲🇽 México envía rescatistas y personal sanitario

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció el envío inmediato de un contingente integrado por rescatistas y personal médico de la Secretaría de la Defensa Nacional para colaborar en las labores de emergencia.

Según explicó la mandataria, el primer grupo ya se encuentra en camino hacia Venezuela y trabajará en coordinación con las autoridades locales para evaluar las necesidades más urgentes sobre el terreno.

México prevé desplegar al menos 60 especialistas, entre bomberos, policías, ingenieros, médicos, guías de perros de rescate y canes entrenados para la localización de personas atrapadas.

Sheinbaum indicó que, una vez realizada la evaluación inicial, su Gobierno estudiará el envío de personal adicional y nuevos recursos para reforzar la operación humanitaria.

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🇳🇱 Países Bajos despliega una misión USAR y aporta financiación

El Gobierno neerlandés anunció el envío de un equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) para colaborar en la localización y salvamento de víctimas en las zonas más afectadas.

La misión estará integrada por especialistas en rescate, ingenieros, personal logístico y equipos técnicos que trabajarán en coordinación con los servicios de emergencia venezolanos.

Además del despliegue operativo, Países Bajos reservó hasta dos millones de euros para financiar la intervención y apoyar las labores de asistencia derivadas de la catástrofe.

Las autoridades neerlandesas destacaron que Venezuela es un país vecino en el Caribe debido a la cercanía con Aruba, Curazao y Bonaire, motivo por el cual ofrecieron ayuda de manera inmediata.

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🇨🇱Chile prepara ayuda humanitaria y equipos de rescate

El presidente chileno, José Antonio Kast, informó que conversó telefónicamente con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para expresarle la solidaridad de su país.

Tras el contacto, el mandatario anunció que su Gobierno gestiona el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos especializados de rescate.

La iniciativa busca apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención a las comunidades afectadas por los derrumbes provocados por los terremotos.

Varias personas descansan junto a un vehículo dañado y un edificio derrumbado, tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026.

El anuncio supone además el primer contacto de alto nivel entre ambos gobiernos desde la ruptura de relaciones diplomáticas ocurrida tras las elecciones venezolanas de 2024.

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🇵🇦 Panamá envía una misión de salvamento

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ordenó el envío de una misión integrada por rescatistas y personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

El contingente tendrá como objetivo colaborar en las tareas de búsqueda y salvamento de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Panamá ya había expresado horas antes su solidaridad con Venezuela y ofrecido asistencia humanitaria para enfrentar las consecuencias del desastre.

Varias personas trabajan para rescatar a un hombre atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado, tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026.

Las autoridades panameñas esperan que la misión contribuya a acelerar las labores de rescate en las áreas más golpeadas por el doble terremoto.

🇺🇸 Estados Unidos despliega equipos especializados de búsqueda

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó que Washington comenzó el despliegue de equipos de búsqueda y rescate procedentes del condado de Fairfax, en Virginia, y de la ciudad de Los Ángeles.

La prioridad inmediata de la misión será la localización de sobrevivientes en edificios derrumbados y otras estructuras afectadas por los sismos.

Rubio adelantó que Estados Unidos estudia enviar equipos adicionales conforme evolucionen las necesidades de la emergencia y se obtenga una evaluación más completa de los daños.

El funcionario señaló además que, en una etapa posterior, su país podría colaborar en la recuperación de infraestructuras y sistemas de telecomunicaciones dañados por los terremotos.

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🇩🇴 República Dominicana moviliza especialistas en emergencias

El presidente dominicano, Luis Abinader, anunció el envío de equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

La decisión fue comunicada después de una conversación con Delcy Rodríguez, a quien transmitió la solidaridad del pueblo dominicano.

Los especialistas dominicanos partirán hacia Venezuela para apoyar directamente las operaciones que desarrollan las autoridades locales en las zonas afectadas.

El Gobierno dominicano aseguró que mantendrá su respaldo a las labores humanitarias mientras continúe la situación de emergencia.

Varias personas trabajan para rescatar a un hombre atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado, tras los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026.

🇸🇻 El Salvador y la diáspora venezolana también se suman

El Gobierno panameño informó que El Salvador también anunció el envío de personal rescatista para colaborar en las operaciones de emergencia en Venezuela.

Paralelamente, organizaciones humanitarias y miembros de la diáspora venezolana en Miami iniciaron campañas de recolección de ayuda para los damnificados.

La organización Global Empowerment Mission (GEM), con sede en Florida, activó una respuesta de emergencia para enviar alimentos, agua, productos de higiene y suministros médicos a las comunidades afectadas.

Diversas agrupaciones de venezolanos en el exterior se han sumado a estas iniciativas, mientras continúan llegando muestras de apoyo internacional ante una de las peores tragedias naturales registradas en Venezuela en más de un siglo.

Con EFE y AFP

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