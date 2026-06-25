Lo esencial:
- Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, con epicentro en Carabobo, sacudieron el centro de Venezuela el miércoles 24 de junio.
- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia en Venezuela, y en su más reciente reporte notificó 164 muertos y graves daños estructurales.
- El estado costero de La Guaira fue declarado "zona de desastre" debido al colapso de decenas de edificios.
- El sismo se sintió en varios países vecinos y generó una alerta de tsunami inicial para el Caribe que ya fue desactivada.
- El gobierno de Estados Unidos anunció el despliegue inmediato de equipos de rescate y asistencia médica para apoyar a Venezuela.
- Italia y Bélgica se declararon dispuestas a movilizar apoyo humanitario coordinado a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.
A continuación, presentamos la actualización de la situación en Venezuela a raíz de los dos terremotos que sacudieron el centro del país el miércoles 24 de junio:
Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales.
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