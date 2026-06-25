Lo esencial:

Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, con epicentro en Carabobo, sacudieron el centro de Venezuela el miércoles 24 de junio.

sacudieron el centro de Venezuela el miércoles 24 de junio. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró estado de emergencia en Venezuela, y en su más reciente reporte notificó 164 muertos y graves daños estructurales.

y graves daños estructurales. El estado costero de La Guaira fue declarado "zona de desastre" debido al colapso de decenas de edificios.

debido al colapso de decenas de edificios. El sismo se sintió en varios países vecinos y generó una alerta de tsunami inicial para el Caribe que ya fue desactivada.

El gobierno de Estados Unidos anunció el despliegue inmediato de equipos de rescate y asistencia médica para apoyar a Venezuela.

para apoyar a Venezuela. Italia y Bélgica se declararon dispuestas a movilizar apoyo humanitario coordinado a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

A continuación, presentamos la actualización de la situación en Venezuela a raíz de los dos terremotos que sacudieron el centro del país el miércoles 24 de junio:

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales.

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