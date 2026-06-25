El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, declaró que las conversaciones técnicas entre su país e Irán se reanudarán el 29 o el 30 de junio en Suiza.

La Casa Blanca solicitó al Congreso un presupuesto adicional de casi 88.000 millones de dólares, la mayor parte para cubrir necesidades urgentes relacionadas con la guerra en Irán.

Donald Trump puso en duda la participación del Ejército estadounidense en el mortal atentado con bomba contra la escuela iraní de Minab, que causó la muerte de más de 100 niños.

El jefe del organismo nuclear de la ONU afirma que sus inspectores realizarán visitas a las instalaciones nucleares de Irán. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Teherán responde que una supervisión de la agencia nuclear solo sería posible después de que se alcanzado un acuerdo definitivo con Washington.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, inicia una gira por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein, en un intento por tranquilizar a los aliados que consideran que el acuerdo de paz propuesto con Irán es demasiado indulgente.