Lo esencial

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que un temblor de magnitud 7,2 a las 17.04 hora local (22.04 GMT) se registró 28 kilómetros al noroeste de Montalbán , uno de los 14 municipios autónomos del estado de Carabobo, en la Región Central del país.

, uno de los 14 municipios autónomos del estado de Carabobo, en la Región Central del país. Numerosos residentes se apresuraron a evacuar mientras el terremoto sacudía los edificios.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y lamentó las víctimas, pero no dio cifras de muertos ni de heridos.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó en un primer balance que hay edificios derrumbados, sin hablar de víctimas.

Dos alcaldes de municipios caraqueños dicen que hay víctimas mortales, sin precisar cifras.

Científicos de EE. UU. advierten la posibilidad de que haya numerosas víctimas y una destrucción generalizada.

Periodistas y habitantes publicaron en redes imágenes que muestran el colapso de edificaciones en Caracas.

Tras el sismo, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que luego desactivó.

El sismo fue sentido también en partes de Colombia, Curazao y Aruba.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. Esta es la información sobre el terremoto que sacudió este miércoles 24 de junio el centro de Venezuela.

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