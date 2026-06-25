Lo esencial
- El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó que un temblor de magnitud 7,2 a las 17.04 hora local (22.04 GMT) se registró 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, uno de los 14 municipios autónomos del estado de Carabobo, en la Región Central del país.
- Numerosos residentes se apresuraron a evacuar mientras el terremoto sacudía los edificios.
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La presidenta interina, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia y lamentó las víctimas, pero no dio cifras de muertos ni de heridos.
- El ministro del Interior, Diosdado Cabello, confirmó en un primer balance que hay edificios derrumbados, sin hablar de víctimas.
- Dos alcaldes de municipios caraqueños dicen que hay víctimas mortales, sin precisar cifras.
- Científicos de EE. UU. advierten la posibilidad de que haya numerosas víctimas y una destrucción generalizada.
- Periodistas y habitantes publicaron en redes imágenes que muestran el colapso de edificaciones en Caracas.
- Tras el sismo, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, que luego desactivó.
- El sismo fue sentido también en partes de Colombia, Curazao y Aruba.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. Esta es la información sobre el terremoto que sacudió este miércoles 24 de junio el centro de Venezuela.
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