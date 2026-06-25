Un doblete sísmico ocurre cuando se producen dos terremotos de magnitud muy similar, separados por muy poco tiempo y localizados en una misma zona geográfica.

La sismóloga Lucía Lozano, de la Red Sísmica Nacional de España, explicó a la agencia de noticias EFE que este fenómeno se da cuando la ruptura de una falla desencadena casi de inmediato la ruptura de otro segmento de la misma falla o de una estructura tectónica muy cercana.

A diferencia del patrón más habitual —un gran terremoto seguido por réplicas de menor intensidad—, en un doblete sísmico ambos eventos alcanzan magnitudes comparables. En el caso venezolano, el primer sismo alcanzó una magnitud de 7,2 y el segundo de 7,5.

Según los expertos, este comportamiento revela una zona tectónica especialmente compleja, donde varias fallas interactúan entre sí y pueden transferirse tensiones de manera casi instantánea.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) sitúan los epicentros a 23 y 28 kilómetros de la localidad de Yumare, en el norte del país. Las consecuencias han sido devastadoras, con cientos de víctimas, miles de heridos y extensos daños en infraestructuras.

Leer tambiénEn directo: sube a al menos 164 la cifra de muertos y a más de 900 la de heridos tras doble terremoto en Venezuela

¿Cómo una falla puede desencadenar otra?

Los terremotos se producen cuando la energía acumulada durante años o décadas en las rocas se libera bruscamente. Sin embargo, esa liberación no siempre ocurre de manera uniforme.

Los geólogos explican que dentro de las fallas existen sectores especialmente resistentes, conocidos como "asperezas", formados por bloques de roca más rígidos o zonas con mayor fricción. Cuando una ruptura sísmica encuentra uno de estos obstáculos, puede detenerse temporalmente mientras continúa acumulándose tensión.

Si esa resistencia termina cediendo, puede generarse una segunda ruptura de gran magnitud apenas segundos después de la primera. Este mecanismo es una de las explicaciones más aceptadas para entender por qué pueden producirse dos terremotos extremadamente fuertes en tan corto intervalo de tiempo.

Este es un fenómeno poco frecuente, pero conocido. Los dobletes sísmicos son menos comunes que los terremotos convencionales, aunque no constituyen una rareza absoluta.

Lozano recuerda que Venezuela ya registró un episodio similar en septiembre de 2025, aunque de menor intensidad, con terremotos de magnitudes 6,2 y 6,3. También existe el antecedente de Pakistán en 1997, donde dos sismos de magnitudes 7,0 y 6,8 ocurrieron con apenas 19 segundos de diferencia.

Algunos estudios sugieren que una proporción significativa de los grandes terremotos presenta características de eventos múltiples, especialmente entre aquellos que superan la magnitud 7,5.

Leer tambiénVenezuela busca vida entre los escombros tras el doble terremoto

¿Por qué son tan difíciles de identificar?

La proximidad temporal entre ambos terremotos complica incluso el trabajo de los especialistas.

Según Lozano, las ondas sísmicas generadas por cada evento pueden mezclarse en los registros instrumentales, dificultando la separación clara entre ambos movimientos. Solo las estaciones muy cercanas a la zona de ruptura suelen captar con nitidez la diferencia entre las señales.

Algo similar ocurre con la población. Quienes experimentan un doblete sísmico suelen percibir una larga secuencia de sacudidas intensas y pueden creer que se trata de un único terremoto prolongado.

Los expertos consideran que los dobletes sísmicos suelen resultar más destructivos que un terremoto aislado de magnitud similar.

La razón principal es que el primer temblor puede dejar edificios, puentes y otras infraestructuras gravemente debilitados, aunque los daños no siempre sean visibles desde el exterior. Cuando llega el segundo terremoto, apenas segundos después, muchas estructuras ya han perdido parte de su capacidad de resistencia.

Además, la duración total del movimiento del suelo aumenta, lo que incrementa la probabilidad de colapsos y daños severos. Estudios realizados sobre otros dobletes sísmicos han mostrado que la concatenación de grandes rupturas puede ampliar significativamente el área afectada.

En Venezuela, las primeras imágenes difundidas desde distintas ciudades muestran derrumbes de edificios y daños extensos, una situación coherente con el elevado potencial destructivo de este tipo de fenómenos.

Leer tambiénInforme desde Chacao: familias siguen atrapadas bajo los escombros tras los terremotos en Venezuela

¿Por qué Venezuela fue vulnerable a un doble terremoto?

Aunque el país latinoamericano se encuentra fuera del denominado Anillo de Fuego del Pacífico, posee una importante actividad sísmica debido a su ubicación sobre el límite entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana.

En el norte del país predominan las fallas de desgarre o transcurrentes, donde los bloques de roca se desplazan horizontalmente unos respecto a otros. La fricción entre ambas placas provoca una acumulación constante de energía que, cuando supera la resistencia de las rocas, se libera en forma de terremotos.

La actividad sísmica venezolana se concentra especialmente en sistemas de fallas como Boconó, San Sebastián y El Pilar, responsables de algunos de los terremotos más importantes de la historia del país.

Servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, 25 de junio de 2026.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), cerca del 80 % de la población vive en zonas con amenaza sísmica significativa, lo que convierte a los terremotos en uno de los principales riesgos naturales del país.

Leer tambiénPaíses movilizan ayuda humanitaria para apoyar a Venezuela tras los terremotos

Sin relación con el terremoto registrado en Japón

Menos de una hora después de los terremotos venezolanos, Japón registró un sismo de magnitud 6,9. Sin embargo, los especialistas descartan una relación causal entre ambos eventos.

La principal razón es que ocurrieron en sistemas tectónicos completamente distintos. Mientras que los terremotos de Venezuela están asociados al movimiento lateral entre las placas del Caribe y Sudamérica, los de Japón se producen mayoritariamente por procesos de subducción, en los que una placa tectónica se hunde bajo otra.

Por ello, los científicos consideran que la coincidencia temporal entre ambos fenómenos es precisamente eso: una coincidencia.

Con EFE y medios locales

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más