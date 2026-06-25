“La ventana de oro”, el tiempo esencial para encontrar vida bajo los escombros

Ante tragedias de este tipo las primeras 72 horas resultan esenciales, ya que según los expertos se trata del periodo de tiempo en el que hay probabilidades de encontrar vida bajo las ruinas.

Los socorristas luchan contra el tiempo y la falta de maquinaria. Además de Caracas, la mayor parte del personal de rescate se ha concentrado en el estado La Guaira que, incluso, fue declarado “zona de desastre”, luego de que decenas de edificios colapsaran.

Servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, 25 de junio de 2026.

Una mujer pasa junto a un edificio dañado durante un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026.

El principal llamado de ayuda por parte de las autoridades es el envío de maquinaria pesada para remover los escombros, así como rescatistas.

Varias personas se congregan junto a la cinta de seguridad cerca del lugar donde se derrumbó un edificio tras los terremotos que azotaron el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026.

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Redes sociales y sitios web: los venezolanos se movilizan para encontrar a sus seres queridos

Si bien en medio de la tragedia los ciudadanos han experimentado fallas en la conexión a internet y electricidad, en otros momentos ha sido posible la comunicación y las redes sociales han servido como principal medio para encontrar a familiares y amigos.

En España, uno de los países con mayor éxodo venezolano, ciudadanos de ese país se movilizaron rápidamente para poner en servicio el sitio web venezuelatebusca.com, que ha resultado esencial para miles de personas que han publicado los nombres y fotografías de las personas que intentan localizar.

Otro portal digital para el mismo objetivo es: venezuelajuntosonline

Algunos de ellos ya han sido ubicados, mientras para otros continúa la espera de noticias.

Captura de pantalla del sitio web venezuelatebusca.com, puesto al servicio en España para la busqueda de familiares o seres queridos que aún no han sido localizados.

Residentes caminan entre los escombros de una de las viviendas dañadas por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela), el 25 de junio de 2026.

Residentes permanecen en la calle junto a varios bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela), el jueves 25 de junio de 2026.

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De Colombia a Países Bajos, las naciones se movilizan para enviar ayuda a Venezuela

El Gobiernod e Colombia, el vecino país y el que mayor número de ciudadanos venezolanos acoge en el mundo, anunció que activó "todas las capacidades" para ayudar a Venezuela. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, informó que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya se encuentran coordinando acciones junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de brindar la asistencia que requiera el país vecino.

República Dominicana anunció de equipos de rescate y emergencia al territorio venezolano; Estados Unidos al igual que Estados Unidos.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado después de que los terremotos azotaran el país, en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026.

Países Bajos también especialistas en atención de desastres e indicó, además, que destinará alrededor de 2 millones de euros para el despliegue de la ayuda, que incluirá rescatistas, perros y equipamiento.

A la lista de naciones que anuncian asistencia o muestran su sisposición a hacerlo ante la tragedia se suman países como China, India, Rusia y Chile.

Los servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio colapsado tras los terremotos que sacudieron el país, en Caracas, Venezuela, el 24 de junio de 2026.

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Con Reuters y EFE

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